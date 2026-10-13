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Giriş Tarihi: 13.10.2026 13:30

Almanya’da apartmanı alevler sardı: 3 ölü

Almanya'nın Bochum kentinde bulunan bir apartmanda yangın çıktı. Olay nedeniyle 3 kişi can verirken, 5 kişi de yaralandı.

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AA
Almanya’da apartmanı alevler sardı: 3 ölü
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Almanya'da Bochum İtfaiyesinden yapılan açıklamada, yerel saatle 04.15 civarında Bochum'daki Post Caddesi'nde bulunan apartmanda yangın çıktığına dair ihbar alındığı ifade edildi.

Açıklamada, olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin, yangının yayıldığı binada kurtarma çalışmalarına başladığı belirtildi.

Binadaki 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, 5 yaralının hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Bochum Polisinden yapılan açıklamada, yangının soruşturulması için Bochum Savcılığının koordinasyonunda bir komisyonun kurulduğu kaydedildi.

Polis yangının çıkış nedeni ve hayatını kaybedenlerle ilgili henüz detaylı bilgi paylaşmadı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#ALMANYA
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Almanya’da apartmanı alevler sardı: 3 ölü
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