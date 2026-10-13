Fransa’da lise eylemlerinde polis müdahalesi mercek altında

Fransa merkezli insan hakları kuruluşu Fransız İnsan Hakları Birliği'nin (LDH) açıklamasına göre, ülkedeki lise eylemlerinde polis şiddetini soruşturmak amacıyla yaklaşık bir hafta önce kurulan çevrim içi platforma çok sayıda başvuru yapıldı.

Eylemlerdeki polis şiddetini kayıt altına almak ve gerektiğinde yasal yollara başvurulmasını kolaylaştırmak amacıyla kurulan platformda, maruz kalınan ya da tanık olunan polis şiddetiyle ilgili yaklaşık 100 şikayette bulunuldu.

France Inter'e konuşan LDH Başkanı Nathalie Tehio, birçok gencin ilk kez bir eyleme katıldığını belirterek, polisin eylemcilere müdahalesini kınadı.

Tehio, güvenlik güçlerinin gençleri "korunması gereken değil baskı altına alınması gereken" kişiler olarak gördüğünü ifade etti.