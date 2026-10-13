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Giriş Tarihi: 13.10.2026 13:57

Fransa’da lise eylemlerinde polis müdahalesi mercek altında

Eğitim koşullarının iyileştirilmesini isteyen lise öğrencilerinin eylemlerinde polisin müdahalesi tartışma yarattı. İnsan hakları kuruluşunun platformuna yaklaşık 100 şikayet ulaşırken, LDH Başkanı Nathalie Tehio polisin gençlere yaklaşımını eleştirdi.

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AA Avrupa
Fransa’da lise eylemlerinde polis müdahalesi mercek altında
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Fransa merkezli insan hakları kuruluşu Fransız İnsan Hakları Birliği'nin (LDH) açıklamasına göre, ülkedeki lise eylemlerinde polis şiddetini soruşturmak amacıyla yaklaşık bir hafta önce kurulan çevrim içi platforma çok sayıda başvuru yapıldı.

Eylemlerdeki polis şiddetini kayıt altına almak ve gerektiğinde yasal yollara başvurulmasını kolaylaştırmak amacıyla kurulan platformda, maruz kalınan ya da tanık olunan polis şiddetiyle ilgili yaklaşık 100 şikayette bulunuldu.

France Inter'e konuşan LDH Başkanı Nathalie Tehio, birçok gencin ilk kez bir eyleme katıldığını belirterek, polisin eylemcilere müdahalesini kınadı.

Tehio, güvenlik güçlerinin gençleri "korunması gereken değil baskı altına alınması gereken" kişiler olarak gördüğünü ifade etti.

FRANSA'DA SOKAKLAR KARIŞTI

Fransa'da lise öğrencilerinin daha iyi eğitim koşulları talebiyle yaklaşık bir aydır düzenlediği eylemlerde polis şiddeti tartışma yaratırken, eylemlerde şu ana kadar 6 bin 877 kişi gözaltına alındı, 21 kişi tutuklandı.

Ayrıca eylemlerde 1000'i aşkın kişi yaralandı.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#FRANSA

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Fransa’da lise eylemlerinde polis müdahalesi mercek altında
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