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Giriş Tarihi: 14.10.2026 11:32

GKRY’de şap hastalığı alarmı: On binlerce hayvan itlaf edildi

GKRY’de 20 Şubat’ta Larnaka bölgesinde ortaya çıkan şap hastalığı nedeniyle on binlerce hayvan itlaf edildi. Veteriner Dairesi Müdürü Hristodulos Pipis, beş köydeki çiftliklerde hastalığa yakalanan 3 bin hayvanın daha itlaf edileceğini açıkladı.

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AA Avrupa
GKRY’de şap hastalığı alarmı: On binlerce hayvan itlaf edildi
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) Veteriner Dairesi Müdürü Hristodulos Pipis, gazetelere yaptığı açıklamada, Avgoru (Avgoru), Mormenekşe (Dromolaksia), Aletriko (Alethriko), Aradip (Aradippu) ve Beşevler (Pendakomo) köylerindeki çiftliklerde, yaz aylarında şap hastalığına yakalanmış 3 bin hayvanın daha itlaf edileceğini belirtti.

Pipis, hasta hayvanların itlafına gelecek günlerde başlanacağını ve hayvan sahiplerine tazminat ödeneceğini kaydetti.

"BUGÜNE KADAR 80 BİNİN ÜZERİNDE HAYVAN İTLAF EDİLDİ"

Rum basını, 20 Şubat 2026'da Larnaka bölgesinde baş gösteren şap hastalığı yüzünden bugüne kadar 80 binin üzerinde hayvanın itlaf edildiğini, son yapılacaklarla GKRY'de bu sayının 83 bini geçeceğini duyurdu.

Haberlerde, GKRY'deki şap hastalığından dolayı bugüne kadar 52 bin 632 koyun ve keçi, 24 bin 483 domuz ile 3 bin 18 sığırın itlaf edildiği belirtilerek, Rum hayvan üreticilerinin önceki süreçlerde olduğu gibi hayvan itlaflarına karşı çıkarak hükümete tepki gösterdiği vurgulandı.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ #GKRY

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GKRY’de şap hastalığı alarmı: On binlerce hayvan itlaf edildi
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