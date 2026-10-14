GKRY’de şap hastalığı alarmı: On binlerce hayvan itlaf edildi

"BUGÜNE KADAR 80 BİNİN ÜZERİNDE HAYVAN İTLAF EDİLDİ"

Rum basını, 20 Şubat 2026'da Larnaka bölgesinde baş gösteren şap hastalığı yüzünden bugüne kadar 80 binin üzerinde hayvanın itlaf edildiğini, son yapılacaklarla GKRY'de bu sayının 83 bini geçeceğini duyurdu.

Haberlerde, GKRY'deki şap hastalığından dolayı bugüne kadar 52 bin 632 koyun ve keçi, 24 bin 483 domuz ile 3 bin 18 sığırın itlaf edildiği belirtilerek, Rum hayvan üreticilerinin önceki süreçlerde olduğu gibi hayvan itlaflarına karşı çıkarak hükümete tepki gösterdiği vurgulandı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör