Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Avrupa Haberleri Hollanda'da gıda sektörüne siber saldırı! Romanya’yı da etkiledi
Giriş Tarihi: 14.10.2026 16:20 Son Güncelleme: 14.10.2026 16:24

Hollanda'da gıda sektörüne siber saldırı! Romanya’yı da etkiledi

Hollanda'da bulunan gıda perakende grubu Ahold Delhaize'yi hedef alan siber saldırılardan Romanya'nın da etkilendiği belirtildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA
Hollanda’da gıda sektörüne siber saldırı! Romanya’yı da etkiledi
  • ABONE OL

Romanya medyası, Hollandalı Ahold Delhaize grubuna yönelik 2 gün önce düzenlenen siber saldırıların olumsuz etkilerinin devam ettiğini, perakende grubunun Romanya'da faaliyet gösteren mağaza zincirlerinde erişim sorunu yaşandığını aktardı.

Ayrıca Romanya'da faaliyet gösteren Mega Image isimli mağaza zinciri de internet sitesinde yayımladığı mesajda, siber saldırılara bağlı teknik aksaklıkların sürdüğünü ifade etti.

UZAKTAN ERİŞİMDE SORUN YAŞANDI

Mağaza zincirinin başkent Bükreş'teki çalışanlarının da şirket uygulamalarına uzaktan erişimde sorun yaşadığı bilgisi paylaşıldı.

Bu arada, Ahold Delhaize, 12 Ekim'de yaptığı açıklamada, büyük çaplı siber güvenlik sorunu yaşadığını duyurmuş, bazı sistemlerin devre dışı kaldığını ve sorunun en kısa sürede giderileceğini belirtmişti.

Öte yandan, Hollanda'da bulunan süpermarket zinciri Albert Heijn de büyük çaplı siber güvenlik sorunundan etkilendiğini ve bu sorunların faaliyetlerin aksamasına yol açtığını ifade etmişti.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#ROMANYA #HOLLANDA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Hollanda'da gıda sektörüne siber saldırı! Romanya’yı da etkiledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA