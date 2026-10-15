Fransa’daki lise eylemlerinin bilançosu: 8 bine yakın gözaltı, 26 tutuklu

Fransa'da polis şiddetinin tartışma yarattığı lise eylemleri, 17 Eylül'den bu yana devam ediyor.

26 KİŞİ TUTUKLANDI

Fransız hükümeti verilerine göre, eylemlerde yüzde 85'i 18 yaş altı gençlerden oluşan 7 bin 950 kişi gözaltına alındı, 26 kişi tutuklandı.

Ayrıca eylemlerde 937 kolluk kuvveti, 149 eğitim görevlisi ve 248 öğrenci olmak üzere 1300'den fazla kişi yaralandı.

BAZI OKULLARDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Başkent Paris'te başlayan ve farklı kesimlerin desteğiyle ülkenin birçok şehrine yayılan eylemler nedeniyle bazı okullarda eğitime ara verildi.

Rhone Valiliği, Lyon'da bu sabah yapılması planlanan bir öğrenci eylemini kamu düzenine risk oluşturacağı gerekçesiyle yasakladı.

Valilik, şehirde 13 lisede ve 3 üniversitede de eylemler nedeniyle eğitimin aksadığını açıkladı.

Fransa'da polisin denetlenmesinden sorumlu Ulusal Polis Genel Müfettişliğinde (IGPN) eylemlerdeki polis şiddetine ilişkin 36 soruşturma açılmıştı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör