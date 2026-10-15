Sosyal Demokrat Parti milletvekili Ahmetovic’in dokunulmazlığı kaldırıldı

AHMETOVİC HAKKINDA SORUŞTURMA

Hannover Savcılığı, Ahmetovic hakkında ihalelerde rekabeti kısıtlayıcı anlaşmalara yardım etme şüphesiyle soruşturma yürütüyordu.

Ahmetovic, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada suçlamaları reddetmişti.

Başsavcılık, söz konusu olayla ilgili 20 Eylül'de Berlin'de yapılan eyalet meclisi seçimlerinde SPD'nin başbakan adayı Steffen Krach hakkında "rüşvet alma" iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

Suçlamaları reddeden Krach ise saklayacağı hiçbir şeyi olmadığını ve yetkililerle iş birliği yapacağını açıklamıştı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör