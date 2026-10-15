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Haberler Avrupa Haberleri Sosyal Demokrat Parti milletvekili Ahmetovic'in dokunulmazlığı kaldırıldı
Giriş Tarihi: 15.10.2026 17:11

Sosyal Demokrat Parti milletvekili Ahmetovic'in dokunulmazlığı kaldırıldı

Almanya'da, Sosyal Demokrat Parti milletvekili Adis Ahmetovic'in dokunulmazlığının kaldırıldığı belirtildi.

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AA Avrupa
Sosyal Demokrat Parti milletvekili Ahmetovic’in dokunulmazlığı kaldırıldı
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Alman Federal Meclisinden yapılan açıklamaya göre Meclis, Seçim, Dokunulmazlık ve İç Tüzük Komisyonunun Sosyal Demokrat Parti (SPD) milletvekili Adis Ahmetovic'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin tavsiye kararını oyladı.

Yapılan oylamada, Ahmetovic'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karar oy birliğiyle kabul edildi.

Böylelikle Ahmetovic'in dokunulmazlığı kaldırılırken, evinde ve ofisinde arama yapılmasının yolu açıldı.

Ülke basınında yer alan haberde, polis, dokunulmazlığın kaldırılmasının ardından Ahmetovic'in ofis ve 3 evinde arama yaptı.

AHMETOVİC HAKKINDA SORUŞTURMA

Hannover Savcılığı, Ahmetovic hakkında ihalelerde rekabeti kısıtlayıcı anlaşmalara yardım etme şüphesiyle soruşturma yürütüyordu.

Ahmetovic, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada suçlamaları reddetmişti.

Başsavcılık, söz konusu olayla ilgili 20 Eylül'de Berlin'de yapılan eyalet meclisi seçimlerinde SPD'nin başbakan adayı Steffen Krach hakkında "rüşvet alma" iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

Suçlamaları reddeden Krach ise saklayacağı hiçbir şeyi olmadığını ve yetkililerle iş birliği yapacağını açıklamıştı.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#SOSYAL DEMOKRAT PARTİ #ALMANYA #SPD

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Sosyal Demokrat Parti milletvekili Ahmetovic'in dokunulmazlığı kaldırıldı
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