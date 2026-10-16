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Giriş Tarihi: 16.10.2026 16:57

Almanya’daki öğrencilerden Fransa’daki öğrencilere destek!

Almanya’nın başkenti Berlin’de öğrenciler, eğitimdeki kesintilere ve zorunlu askerliğe karşı çıkarak Fransa’daki öğrencilerle dayanışma göstermek için üç okulun önünde gösteri yaptı. Gösterinin başladığı sırada polis ile öğrenciler arasında arbedenin yaşandığı ileri sürüldü.

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AA
Almanya’daki öğrencilerden Fransa’daki öğrencilere destek!
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Başkent Berlin'in Friedrichshain semtindeki Andreas Lisesi'nin önünde sabah saatlerinde toplanan çok sayıda öğrenci, çöp bidonlarıyla okulun girişini kapattı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride öğrenciler, üzerinde "Zorunlu askerliği ve eğitim kesintilerini durdurun", "Savaş yerine eğitim", "Daha küçük sınırlar", "Fransa ile dayanışma", "Eğitim yukarı-silahlar aşağı" yazan dövizler taşıdı.

Filistin'e de destek veren öğrenciler, "Filistin'e özgürlük", "Gazze'ye özgürlük" ve "Bir daha asla zorunlu askerlik" sloganları attı.

Öğrenciler daha sonra yürüyüş yaptı ve gösteriyi Ellen-Key Lisesi'nin önünde sonlandırdı.

POLİS İLE ÖĞRENCİLER ARASINDA ARBEDE YAŞANDI

Gösteriden dolayı Andreas Lisesi'nde normal eğitim verilmediği, okula gelen bazı öğrencilerin spor salonuna götürüldüğü ifade edildi.

Tagesspiegel gazetesinin haberine göre gösterinin başladığı sırada polis ile öğrenciler arasında arbede yaşandı.

Öğrencilerin Kreuzberg ilçesindeki Leibniz Lisesi önünde de gösteri yaptığı kaydedildi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#FRANSA #ALMANYA
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Almanya’daki öğrencilerden Fransa’daki öğrencilere destek!
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