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Giriş Tarihi: 16.10.2026 14:53 Son Güncelleme: 16.10.2026 15:36

Fransa'da İsrail yanlısı kadına hapis cezası: Eylemcilere silah doğrulttu

Fransa'da liselilerin daha iyi eğitim koşulları talebiyle düzenlediği eylemler sırasında pencereden İsrail bayrağı sallayarak eylemcilere silah doğrultan kadın hakkında 8 ay ertelenmiş hapis cezası ile 5 yıl silah bulundurma ve taşıma yasağı verildi.

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AA
Fransa’da İsrail yanlısı kadına hapis cezası: Eylemcilere silah doğrulttu
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Yerel basında yer alan haberlere göre, Lyon kentinin 8. bölgesinde 8 Ekim'deki lise eylemleri sırasında 61 yaşındaki bir kadın, aralarında Filistin destekçilerinin de bulunduğu liseli eylemcilerin sokaktan geçtiği sırada evinin penceresinden İsrail bayrağı sallayarak onları provoke etti ve ardından eylemcilere silah doğrulttu.

Lyon'da mahkeme, söz konusu kadının yargılandığı davada kararını açıkladı.

8 AY ERTELENMİŞ HAPİS CEZASI

Mahkeme, kadın hakkında 8 ay ertelenmiş hapis cezası ile 5 yıl silah bulundurma ve taşıma yasağı getirilmesine hükmetti.

Fransa'da liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlattığı eylemler bir aydır devam ediyor. Yer yer kefiye takan eylemcilerin bulunduğu gösterilerde, Filistin'e destek sloganları atılıyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#FRANSA #İSRAİL
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Fransa'da İsrail yanlısı kadına hapis cezası: Eylemcilere silah doğrulttu
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