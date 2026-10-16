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Giriş Tarihi: 16.10.2026 16:12

İtalya'da hava trafik kontrol sisteminde arıza! Uçuşlar azaldı

İtalya'da hava trafik kontrol sisteminde yaşanan arıza nedeniyle sivil havacılıkta uçuşlar yüzde 50 azaltıldı. Arızanın siber saldırıdan kaynaklanmadığı belirtilirken, Roma, Milano, Palermo, Napoli ve Torino gibi birçok şehirdeki havalimanlarında bazı iç ve dış hat seferlerinde gecikmelere ve iptallere yol açtığı ifade edildi.

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AA
İtalya’da hava trafik kontrol sisteminde arıza! Uçuşlar azaldı
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Ulusal basında çıkan haberlere göre, İtalya hava sahasında hava trafik kontrolünde kullanılan sistem ağlarında yaşanan arıza, uçuşların yüzde 50 azaltılmasına yol açtı.

Ülkede sivil hava trafiğini yönetmekten sorumlu ENAV'dan yapılan açıklamada, "Saat 06.00'dan itibaren hava trafiğinin giderek artması ve sistemdeki anormalliklerin devam etmesi nedeniyle ve operasyonların güvenliğini en üst düzeyde sağlamayı sürdürmek amacıyla İtalya hava sahasında uçuşların azaltılmasına yol açan trafik akışını düzenleme tedbirleri uygulamaya konuldu." ifadeleri kullanıldı.

"ARIZANIN NEDENİ SİBER SALDIRI DEĞİL"

Teknik ekiplerin sistemdeki arızanın kaynağını tespit etme ve sorunu çözme yönündeki çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamada, yaşanan arızanın siber saldırıdan kaynaklanmadığının da altı çizildi.

İtalya hava sahasının kontrolünde kullanılan sistemdeki arızanın, Roma, Milano, Palermo, Napoli ve Torino gibi birçok şehrindeki havalimanlarında bazı iç ve dış hat seferlerinde gecikmelere ve iptallere yol açtığı basına yansıdı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#İTALYA #ROMA #MİLANO #NAPOLİ
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