Brüksel’deki protestolarda 150 kişi gözaltına alındı

Belçika'nın Brüksel ve Liege kentlerinde eğitim politikalarına ve bütçe kesintilerine karşı dün düzenlenen protestolarda şiddet olayları yaşanmasının ardından Brüksel polisi, protestolara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Olaylar sırasında 150 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, bunlardan 118'inin idari, 32'sinin ise adli gözaltı kapsamında olduğu kaydedildi.

Açıklamada, adli gözaltıların polis memurlarına cisim atma, gözaltına alınmaya direnme ve kasten kundaklama gibi suçlarla bağlantılı olduğu belirtilirken, adli gözaltına alınanlar arasındaki 15 kişinin reşit olmadığı bilgisi yer aldı.

Soruşturma kapsamında yeni şüphelilerin tespitine devam edildiği ve açıklanan sayıların değişebileceğine işaret edilen açıklamada, olaylar sırasında çıkan isyanlarda kent merkezinde ciddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, olaylar sırasında barikat kurmak için elektrikli skuterler ve inşaat malzemelerinin kullanıldığı, 5 polis memurunun hafif yaralandığı ifade edildi.