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Giriş Tarihi: 18.10.2026 16:32

Brüksel'deki protestolarda 150 kişi gözaltına alındı

Eğitim politikaları ve bütçe kesintilerine karşı Brüksel ve Liege’de düzenlenen protestolar şiddet olaylarına sahne oldu. Polis, 32’si adli, 118’i idari olmak üzere 150 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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AA Avrupa
Brüksel’deki protestolarda 150 kişi gözaltına alındı
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Belçika'nın Brüksel ve Liege kentlerinde eğitim politikalarına ve bütçe kesintilerine karşı dün düzenlenen protestolarda şiddet olayları yaşanmasının ardından Brüksel polisi, protestolara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Olaylar sırasında 150 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, bunlardan 118'inin idari, 32'sinin ise adli gözaltı kapsamında olduğu kaydedildi.

Açıklamada, adli gözaltıların polis memurlarına cisim atma, gözaltına alınmaya direnme ve kasten kundaklama gibi suçlarla bağlantılı olduğu belirtilirken, adli gözaltına alınanlar arasındaki 15 kişinin reşit olmadığı bilgisi yer aldı.

Soruşturma kapsamında yeni şüphelilerin tespitine devam edildiği ve açıklanan sayıların değişebileceğine işaret edilen açıklamada, olaylar sırasında çıkan isyanlarda kent merkezinde ciddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, olaylar sırasında barikat kurmak için elektrikli skuterler ve inşaat malzemelerinin kullanıldığı, 5 polis memurunun hafif yaralandığı ifade edildi.

BELÇİKA'DA SOKAKLAR KARIŞTI

Belçika'nın Brüksel ve Liege kentlerinde eğitim politikalarına ve bütçe kesintilerine karşı dün düzenlenen protestolarda şiddet olayları yaşanmıştı.

Brüksel'de polis, göstericilere defalarca göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etmişti.

Liege'de de polis, göstericilere tazyikli suyla müdahale ederken çevrede toplanan kişiler, "Arkadaşlarımızı serbest bırakın" sloganları atmıştı.

Fransa'da eğitim koşullarına tepki olarak başlayan öğrenci protestoları, 1 Ekim'de Belçika'da Fransızca konuşulan kesime de yayılmıştı.

Kamu düzeninin bozulduğu gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alınmış, bazıları tutuklanmıştı.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#BELÇİKA #BRÜKSEL

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