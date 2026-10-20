Belçika’da cami yakmak isteyen sanığa 37 ay hapis cezası

Yerel medyadaki haberlere göre, 2025'te 3 yıl (36 ay) hapis cezasına çarptırılan 21 yaşındaki aşırı sağcı sanık bu karara itiraz etti.

MAHKEME, CEZANIN 1 AY DAHA UZATILMASINA HÜKMETTİ

Brüksel İstinaf Mahkemesi, camiyi ateşe vermek ve kitlesel silahlı saldırı düzenlemek istediğini belirten sanığı terör saldırısını kışkırtmak ve planlamaktan suçlu bularak, hapis cezasının 1 ay daha uzatılmasına hükmetti. Böylece sanığın cezası 37 aya çıkarıldı.

Mayıs 2022'de Belçika istihbaratı tarafından takip edilmeye başlanan şüphelinin, İslam karşıtı ve ırkçı terör saldırılarıyla bilinen Anders Breivik, Brenton Tarrant ve Dylann Roof'u "kahraman" olarak değerlendirdiği ortaya çıkmıştı.

Sanık, soruşturma kapsamında silah almak için gizli görev yapan polisle irtibat kurması ve başka kişilerle işbirliği yapma isteğini dile getirmesi üzerine şubat 2023'te gözaltına alınmıştı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör