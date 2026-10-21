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Giriş Tarihi: 21.10.2026 13:32

Fransa'yı fırtına vurdu: 2 ölü

Fransa'nın güneydoğusunda şiddetli fırtına etkili oldu. Doğal afet nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi.

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İHA
Fransa’yı fırtına vurdu: 2 ölü
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Fransa'nın güneydoğusunu fırtına vurdu. Bouches-du-Rhone ilinde ve Akdeniz'deki Korsika Adası'nda meydana gelen şiddetli yağış, sele yol açtı.

Evler ve yollar sular altında kaldı. Onlarca araç sel sularına gömüldü. Mahsur kalan sürücüler ekipler tarafından kurtarıldı.

Korsika Adası'ndaki Ghisonaccia komününde sürüklenen bir araçtaki kadın kurtulmayı başarırken, bir erkek ise hayatını kaybetti.

Bouches-du-Rhone iline bağlı Saint-Mitre-les-Remparts komününde de sel suyuna kapılarak sürüklenen 75 yaşındaki bir adamın da cansız bedenine ulaşıldı.

Fırtınanın etkisini yitirdiği öğrenildi.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#FRANSA
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Fransa'yı fırtına vurdu: 2 ölü
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