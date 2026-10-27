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Giriş Tarihi: 27.10.2026 13:00

Almanya’da kalabalığa araçlı saldırı: Yaralılar var

Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletinde bir araç kasıtlı olarak kalabalığın üzerine sürüldü. Bazıları ağır 4 ila 5 kişi yaralanırken, polis ateş açtığı aracın içindeki şüphelileri yakalayamadı.

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AA
Almanya’da kalabalığa araçlı saldırı: Yaralılar var
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Alman Haber Ajansının (DPA) Hannover polis sözcüsüne dayandırdığı haberine göre Aşağı Saksonya eyaletinin Neustadt am Rübenberge kentinde dün gece bir araç kasıtlı olarak kalabalığın üzerine sürüldü.

Olay yerinin yakınlarında trafik kontrolü yapan polis memurları, aracı durdurmak için otomobile ateş açtı.

Aracın içinde bulunan ve sayısı henüz belli olmayan şüpheliler yaya olarak olay yerinden kaçtı. Şüphelileri yakalamak için başlatılan arama çalışmaları sonuçsuz kaldı.

Polis sözcüsü, olayda bazıları ağır olmak üzere "4 ila 5 kişinin yaralandığını", yaralıların tam sayısının henüz belli olmadığını söyledi.

Sözcü, yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Şüphelilerin, söz konusu kalabalığı rastgele değil, muhtemelen özellikle hedef aldığını belirten sözcü, olaya karışanların birbirlerini tanıdığının değerlendirildiğini ifade etti.

Olay yerinde delil toplama çalışmaları devam ederken konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#ALMANYA
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Almanya’da kalabalığa araçlı saldırı: Yaralılar var
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