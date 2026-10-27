Sırbistan’da erken genel seçimin sonuçları belli oldu

Sırbistan Devlet Seçim Komisyonu (RIK) Başkanı Vladimir Dimitrijevic, başkent Belgrad'da düzenlediği basın toplantısında, pazar günü yapılan erken genel seçimin resmi olmayan sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Öğrenci Listesinin yüzde 52,7 ile seçimi ilk sırada tamamladığını ifade eden Dimitrijevic, bu listenin 250 sandalyeli mecliste 140 sandalye kazandığını söyledi.

Dimitrijevic, Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Birleşmiş Sırbistan" Listesinin de yüzde 39,1 oyla ikinci sırada yer aldığını belirterek, eski Cumhurbaşkanı Vucic'in listesinin mecliste 104 sandalye kazandığını aktardı.

Sırbistan Ulusal Meclisine 4 azınlık partisinin de girdiğini söyleyen Dimitrijevic, "Rasim Ljajic-İnsani SDP/CDP" Listesinin 1, Voyvodina Macarlar Birliğinin 2, Sancak Demokratik Eylem Partisinin (SDA) "Sancak'ın Bekçileri" Listesinin 1 ve Arnavut Koalisyonunun 2 sandalye kazandığı bilgisini paylaştı.

Sırbistan medyası ise pazar günü yapılan erken genel seçimde nihai katılım oranının yüzde 70'e yakın olmasının beklendiğini, oranın açıklanması için yurt dışı oylarından gelecek verilerin beklendiğini kaydetti.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör