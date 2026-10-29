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Giriş Tarihi: 29.10.2026 13:16

İspnaya’da tren faciası sokakları karıştırdı

Madrid-Endülüs seferini yapan iki hızlı trenin karıştığı ve 68 kişinin hayatını kaybettiği facia, İspanya’da protestoları beraberinde getirdi.

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İHA
İspnaya’da tren faciası sokakları karıştırdı
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İspanya'da Toledo yakınlarında dün meydana gelen ve Madrid-Endülüs seferini yapan iki yüksek hızlı trenin karıştığı kazada 68 kişi hayatını kaybetti, 77 kişi ise hastanede tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürerken, facianın ardından hükümete yönelik tepkiler büyüyor.

Ölümcül tren kazasının ardından yaklaşık bin 500 kişi başkent Madrid'de protesto gösterisi düzenledi.

Ulaştırma Bakanlığı önünde toplanan göstericiler kazadan sorumlu tutukları Başbakan Pedro Sanchez hükümetinin ve Ulaştırma Bakanı Oscar Puente'nin istifasını talep etti.

Gösteride bazı protestocuların polis kordonuna doğru yığılmasıyla gerginlik çıktı. Çevik kuvvet ekipleri göstericilere müdahalede bulunurken kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#İSPANYA #PEDRO SANCHEZ #MADRİD
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İspnaya’da tren faciası sokakları karıştırdı
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