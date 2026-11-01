Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Avrupa Haberleri Paris’te polis alevler içinde kaldı: Savcılık harekete geçti
Giriş Tarihi: 1.11.2026 17:12

Paris’te polis alevler içinde kaldı: Savcılık harekete geçti

Fransa genelinde yüz binlerce kişinin katıldığı gösterilerde şiddet yeniden tırmandı. Paris’te bir polisin bacağından ağır yaralandığı saldırı sonrası siyasetçiler ayağa kalkarken, savcılık saldırganların peşine düştü.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA Avrupa
Paris’te polis alevler içinde kaldı: Savcılık harekete geçti
  • ABONE OL

Fransa basınında yer alan haberlere göre, hükümetin yoğun güvenlik tedbirlerine ve kısmi sokağa çıkma yasağına rağmen devam eden Sarı Yelekliler eylemlerinde yer yer şiddet olayları yaşanırken polisin orantısız güç kullandığı iddiaları da tartışma yarattı. 31 Ekim'de Paris'te düzenlenen gösterilerde bir polis memurunun alevler içinde kaldığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Başta Ulusal Birlik (RN) partisi cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen olmak üzere çok sayıda siyasetçi, olaya tepki göstererek kolluk kuvvetlerine yönelik şiddetin cezasız kalmamasını istedi.

Paris Savcılığı, polis memurunun eylemcilerin attığı molotofkokteyli nedeniyle yaralandığı olayla ilgili cinayete teşebbüs soruşturması açıldığını duyurdu.

31 Ekim'de başkent Paris'teki Charenton Kapısı'nda eylemciler ile polis arasında arbede yaşanmış, eylemcilerin fırlattığı molotofkokteylinin alev alması sonucu bir polis memuru bacağından ağır yaralanmıştı.

Ülke genelinde 320 bini aşkın kişinin katıldığı gösterilerde 500'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

FRANSA'DA SOKAKLAR SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Fransa'da 17 Ekim'de düzenlenen Sarı Yelekliler eylemleri şiddet olaylarına sahne olmuştu. 3 bini aşkın iş yerinin hasar gördüğü veya yağmalandığı gösterilerin ardından hükümet, yeni gösterilere karşı kısmi sokağa çıkma yasağı dahil güvenlik tedbirlerini sıkılaştırmıştı.

Sarı Yelekliler, hükümetin bazı bölgelerde uyguladığı eylem ve sokağa çıkma yasaklarına rağmen 24 Ekim'de de sokaklara çıkmıştı.

Şu ana kadar bini aşkın kişinin yaralandığı eylemlerde yaklaşık 2 bin kişi gözaltına alındı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#FRANSA #PARİS

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Paris’te polis alevler içinde kaldı: Savcılık harekete geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA