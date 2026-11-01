Paris’te polis alevler içinde kaldı: Savcılık harekete geçti

Fransa basınında yer alan haberlere göre, hükümetin yoğun güvenlik tedbirlerine ve kısmi sokağa çıkma yasağına rağmen devam eden Sarı Yelekliler eylemlerinde yer yer şiddet olayları yaşanırken polisin orantısız güç kullandığı iddiaları da tartışma yarattı. 31 Ekim'de Paris'te düzenlenen gösterilerde bir polis memurunun alevler içinde kaldığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Başta Ulusal Birlik (RN) partisi cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen olmak üzere çok sayıda siyasetçi, olaya tepki göstererek kolluk kuvvetlerine yönelik şiddetin cezasız kalmamasını istedi.

Paris Savcılığı, polis memurunun eylemcilerin attığı molotofkokteyli nedeniyle yaralandığı olayla ilgili cinayete teşebbüs soruşturması açıldığını duyurdu.

31 Ekim'de başkent Paris'teki Charenton Kapısı'nda eylemciler ile polis arasında arbede yaşanmış, eylemcilerin fırlattığı molotofkokteylinin alev alması sonucu bir polis memuru bacağından ağır yaralanmıştı.

Ülke genelinde 320 bini aşkın kişinin katıldığı gösterilerde 500'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.