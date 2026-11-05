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Giriş Tarihi: 05.11.2026 11:14

Almanya’da üst düzey eyalet yöneticisi otelde ölü bulundu

Almanya'da Bavyera Eyaleti Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Hubert Aiwanger Berlin'de konakladığı otelde ölü bulundu.

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AA AA Avrupa
Almanya’da üst düzey eyalet yöneticisi otelde ölü bulundu
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Alman basınının güvenlik birimlerine dayandırdığı haberlere göre, Özgür Seçmenler (Freie Wähler) Partisi Genel Başkanı da olan 55 yaşındaki Bavyera Eyaleti Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Hubert Aiwanger, Berlin'de bulunan Neuer Fritz Oteli'nde ölü bulundu.

Aiwanger'in ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Aiwanger'in, partisinin Berlin'deki başkent temsilciliğinin açılışına katılmasının beklendiği ancak kendisini iyi hissetmediği gerekçesiyle etkinliğe katılmadığı ve otelde kaldığı belirtildi.

BAVYERA EYALET BAŞBAKAN YARDIMCISI AİWANGER KİMDİR?

2006'da Özgür Seçmenler Partisinin Bavyera eyalet başkanlığına seçilen Aiwanger, 2010'da partinin federal başkanlığını da üstlendi.

2008'de ilk kez Bavyera Eyalet Meclisine giren Aiwanger, 2018'deki eyalet seçimlerinin ardından Bavyera Ekonomi, Eyalet Kalkınma ve Enerji Bakanı olarak görevlendirildi ve eyalet başbakan yardımcılığı görevini üstlendi.

Muhafazakar siyasi çizgisiyle tanınan Aiwanger, özellikle Avrupa Birliği'nin (AB) kararlarına yönelik eleştirel tutumuyla öne çıkıyordu.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#ALMANYA #BERLİN #BAVYERA

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