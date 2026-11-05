Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Avrupa Haberleri Fransa’da büyük grev öncesi alarm verildi
Giriş Tarihi: 05.11.2026 11:10

Fransa’da büyük grev öncesi alarm verildi

Hayat pahalılığına karşı Fransa genelinde düzenlenecek eylemler öncesi Paris yönetimi teyakkuza geçti. Sarı Yelekliler protestolarında yaşanan yağma ve şiddet olaylarının tekrarlanmasından endişe edilirken, sokaklara polis ve jandarmanın yanı sıra helikopterler, İHA’lar ve zırhlı araçlar da konuşlandırılacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA AA Avrupa
Fransa’da büyük grev öncesi alarm verildi
  • ABONE OL

Fransa basınında yer alan haberlere göre, ülkede önde gelen sendikaların çağrısıyla hayat pahalılığına karşı birçok şehirde yapılacak eylemlere 700 binden fazla kişinin katılması bekleniyor.

Eğitim koşullarındaki yetersizliklere karşı liselilerin eylemlerinin yaklaşık 2 aydır devam ettiği ve Sarı Yeleklilerin 17, 24 ve 31 Ekim'de sokaklara indiği Fransa'da toplumsal huzursuzluk devam ederken, İçişleri Bakanı Laurent Nunez genel grev öncesi güvenlik önlemlerini artırdıklarını açıkladı.

Ülke genelinde 70 binden fazla polis ve jandarmanın görev yapacağını bildiren Nunez, olası yağma olaylarına karşı özellikle şehir merkezlerinin güvenliği konusunda da teyakkuzda olduklarını kaydetti.

Nunez, gün boyu devam edecek eylemlerde görev yapacak kolluk kuvvetlerine helikopter, insansız hava aracı ve onlarca zırhlı araç ile destek verileceğini söyledi.

SOKAKLAR SAVAŞ ALANINA DÖNMÜŞTÜ

Fransa'da 17 Ekim'deki Sarı Yelekliler eyleminde 3 bini aşkın iş yeri zarar görmüş veya yağmalanmıştı.

Polis şiddetinin tartışma yarattığı eylemlerde binlerce kişi gözaltına alınırken, hükümet olası eylemler karşısında kısmi sokağa çıkma yasağı ve eylem yasağı gibi bazı tedbirleri uygulama kararı almıştı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#FRANSA #PARİS

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Fransa’da büyük grev öncesi alarm verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA