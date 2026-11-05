Fransa’da büyük grev öncesi alarm verildi

Fransa basınında yer alan haberlere göre, ülkede önde gelen sendikaların çağrısıyla hayat pahalılığına karşı birçok şehirde yapılacak eylemlere 700 binden fazla kişinin katılması bekleniyor.

Eğitim koşullarındaki yetersizliklere karşı liselilerin eylemlerinin yaklaşık 2 aydır devam ettiği ve Sarı Yeleklilerin 17, 24 ve 31 Ekim'de sokaklara indiği Fransa'da toplumsal huzursuzluk devam ederken, İçişleri Bakanı Laurent Nunez genel grev öncesi güvenlik önlemlerini artırdıklarını açıkladı.

Ülke genelinde 70 binden fazla polis ve jandarmanın görev yapacağını bildiren Nunez, olası yağma olaylarına karşı özellikle şehir merkezlerinin güvenliği konusunda da teyakkuzda olduklarını kaydetti.

Nunez, gün boyu devam edecek eylemlerde görev yapacak kolluk kuvvetlerine helikopter, insansız hava aracı ve onlarca zırhlı araç ile destek verileceğini söyledi.