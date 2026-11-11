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Haberler Avrupa Haberleri Fransa’da merkez sağdan seçim hamlesi: Adaylar birleşiyor mu?
Giriş Tarihi: 11.11.2026 16:40

Fransa’da merkez sağdan seçim hamlesi: Adaylar birleşiyor mu?

Fransa’da gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı seçimleri öncesinde merkez sağda ortak aday arayışı başladı. Eski İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, Macron’un partisi dahil üç siyasi hareketin adaylarına mektup göndererek ön seçim çağrısı yaptı.

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Fransa’da merkez sağdan seçim hamlesi: Adaylar birleşiyor mu?
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Fransa basınında yer alan haberlere göre, eski İçişleri Bakanı ve Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) adayı Bruno Retailleau, merkez sağdaki siyasi partilerin adaylarına cumhurbaşkanı seçim yarışı için mektup gönderdi.

Ufuklar Partisi (Horizons) adayı Edouard Philippe, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesansın adayı Gabriel Attal ve LR'den ayrılarak Yeni Enerji Partisini kuran cumhurbaşkanı adayı David Lisnard'a yolladığı mektupta Retailleau, merkez sağda tek aday için ön seçim çağrısı yaptı.

Retailleau, kamuoyu anketlerinin, cumhurbaşkanı yarışının Ulusal Birlik (RN) partisi adayı Marine Le Pen ve Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi adayı Jean-Luc Melenchon arasında geçeceğini gösterdiği bir dönemde seçmenlere güçlü bir alternatif sunmaları gerektiğini belirtti.

Öte yandan Retailleau, söz konusu ön seçimlerin, 31 Ocak ve 7 Şubat tarihlerinde yapılmasını istedi.

MACRON YENİDEN ADAY OLAMIYOR

Fransa'da gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinde, iki dönem üst üste görev yapan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeniden aday olamayacak.

İlk turu için 18 Nisan ikinci turu için 2 Mayıs tarihleri belirlenen seçimlere ilişkin kamuoyu anketleri, ilk turda yarışın RN adayı Le Pen ve LFI adayı Melenchon arasında geçeceğini gösteriyor.

İlk turda herhangi bir adayın oyların yüzde 50'sini alamaması durumunda en çok oy alan iki aday ikinci turda yarışacak.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#FRANSA

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Fransa’da merkez sağdan seçim hamlesi: Adaylar birleşiyor mu?
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