Fransa’da merkez sağdan seçim hamlesi: Adaylar birleşiyor mu?

Fransa basınında yer alan haberlere göre, eski İçişleri Bakanı ve Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) adayı Bruno Retailleau, merkez sağdaki siyasi partilerin adaylarına cumhurbaşkanı seçim yarışı için mektup gönderdi.

Ufuklar Partisi (Horizons) adayı Edouard Philippe, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesansın adayı Gabriel Attal ve LR'den ayrılarak Yeni Enerji Partisini kuran cumhurbaşkanı adayı David Lisnard'a yolladığı mektupta Retailleau, merkez sağda tek aday için ön seçim çağrısı yaptı.

Retailleau, kamuoyu anketlerinin, cumhurbaşkanı yarışının Ulusal Birlik (RN) partisi adayı Marine Le Pen ve Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi adayı Jean-Luc Melenchon arasında geçeceğini gösterdiği bir dönemde seçmenlere güçlü bir alternatif sunmaları gerektiğini belirtti.

Öte yandan Retailleau, söz konusu ön seçimlerin, 31 Ocak ve 7 Şubat tarihlerinde yapılmasını istedi.