Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki kent meclisi binası önüne araçlarıyla gelen yüzlerce taksi sürücüsü, sektörde yapılması planlanan değişikliklerin iptal edilmesini talep etti.

Belgrad Taksi İşletmecileri Meslek Birliği (SITAB) tarafından düzenlenen gösteride taksiciler, son 5 yılda tüzel kişilere verilen tüm taksi ve araç ruhsatlarının incelenmesini, şirketler ile sürücülerinin yasal gerekliliklere uygunluğunun denetlenmesini ve mevzuata aykırı verilen ruhsatların iptal edilmesini istedi.