Belçika Profesyonel Gazeteciler Birliği (AJP), bir gazetecinin polis tarafından darbedildiğini bildirdi.

AJP'den olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, AJP üyesi foto muhabirin polis tarafından darbedilmesi kınandı.

Açıklamada, olayla ilgili polis teşkilatının işleyişini ve polis memurlarının görevlerini yerine getirirken sergiledikleri tutum ve davranışları denetleyen bağımsız denetim kurumu Polis Hizmetleri Daimi Komitesine (Committee P) başvuruda bulunulacağı duyuruldu.

23 Kasım'da gösterinin sona ermesinin ardından saat 15.00 sıralarında Brüksel'deki Porte de Hal bölgesinde bir foto muhabirin polis şiddetine maruz kaldığı belirtilen açıklamada, polis ekiplerinin göstericileri çember içine alarak otobüslere bindirmeye hazırlandığı sırada bölgede görev yapan üç foto muhabirinin çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, bu esnada bir polis memurunun foto muhabirlerinden birine yaklaşarak gazeteciyi sert şekilde ittiği, foto muhabirinin basın kartını göstermesine rağmen polis memurunun kartı büktüğü, ardından gazeteciye hakaret ettiği ve aniden yüzüne yumruk attığı ifade edildi.

Söz konusu müdahalenin kabul edilemez olduğunun altı çizilen açıklamada, AJP'nin olaya ilişkin başvurulabilecek tüm hukuki yolları değerlendireceği bildirildi.