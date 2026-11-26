GENEL SEÇİMLERİ ÖĞRENCİ LİSTESİ KAZANMIŞTI

Ülkede cumhurbaşkanlığı makamı boşta olduğu için yasa gereği Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı sıfatıyla Cupic, bu göreve vekalet ediyor.

Sırbistan'da 25 Ekim'de yapılan genel seçimi Öğrenci Listesi yüzde 52,7 ile kazanmış ve eski Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in "Aleksandar Vucic-Birleşmiş Sırbistan" Listesi de yüzde 39,1 oy almıştı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör