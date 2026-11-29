FACİADA BİRÇOK SORU YANITSIZ KALDI

Namur Belediye Başkan Vekili Charlotte Bazelaire, "Yangının çıkış nedeni, binada meydana gelen hasarın boyutu ve yeniden inşa çalışmalarının ne kadar süreceği gibi sorular henüz yanıtlanabilmiş değil. Bu soruların yanıtlanması zaman alacak." açıklamasında bulundu.

Yangınla mücadele çalışmalarının sürdüğünü, bunun yanı sıra belediye yönetim komitesinin de toplandığını ifade eden Bazelaire, yangının belediye yönetiminin işleyişi üzerindeki etkilerinin ayrıntılı şekilde değerlendirileceğini belirtti.

Bazelaire, "Şu an itibarıyla tüm idari hizmetlerin bu durumdan etkileneceği ve belediye binasının bir süre halka kapalı kalacağı kesin." ifadesini kullandı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör