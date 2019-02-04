Annne sütünü artıran gıdalar nelerdir?

Anne sütü bebekle anne arasında duygusal bağ sağlar. Emzirme, anne ve çocuk arasındaki bağı kuvvetlendiren önemli eylemdir. Emzirme dönemi annenin yeterli ve dengeli beslenmesi anne için de çocuk içinde çok önemlidir. Annenin beslenmesinde tüm besin grupları ve vitamin yönünden de zengin olmalıdır. Annenin beslenmesi sütün kalitesini de önemli derecede etkiler. İşte anne sütünü artıran başlıca gıdalar ve anne sütüne etkileri...

Anne sütünü artıran yiyecekler ve içecekler

Su.

Yeşil yapraklılar.

Yulaf.

Havuç

Humus.

Kayısı, İncir, Hurma.

Somon balığı

Rezene.

Suyun anne sütüne etkisi

Normalde herkesin günde 2-2,5 litre kadar su tüketmesi gerekiyor. Ancak emziren annelerin bu miktarı 3 litreye çıkarması önemli. Vücudun susuz kalması süt üretimini de olumsuz etkiler, dolayısıyla her gün 3 litre -yaklaşık 10-12 bardak- su içtiğinizden emin olun.





Yeşil yapraklı sebzelerin anne sütüne etkisi

Ispanak, ısırgan, karalahana, kırmızı pancar gibi koyu yeşil yaprakları olan sebzeler, içerdikleri vitaminler ve mineraller sayesinde emzirirken ihtiyaç duyulan ekstra kaloriyi sağlıklı bir şekilde almanıza yardımcı olur. Ayrıca içeriğindeki fitoöstrojenler de süt salgılamak için ihtiyaç duyduğunuz hormonları üretmenize yardımcı olur. Dolayısıyla ne kadar çok yeşil sebze, o kadar süt!



Yeşil yapraklı sebzeleri çiğ ya da az haşlanmış şekilde tükettiğinizde onlardan daha fazla faydalanabileceğinizi unutmayın.





Yulafın anne sütüne etkisi

Kolesterolü düşüren ve kan basıncını düzenleyen yulaf, süt artırmada da etkili. Ayrıca rahatlatan ve enerjinizi yükselten bir besin olması özelliğiyle de stresli olmadığınızda salgılayabildiğiniz hormonların salgılanmasına izin vermiş olur. Oksitosin, prolaktin gibi süt üretiminde anahtar rol oynayan bu hormonlar, siz rahatladığınızda çok daha iyi salgılanabilirler.

Havucun anne sütüne etkisi

Yeşil sebzeler gibi fitoöstrojen içeren havuç, aynı zamanda beta karoten ve A vitamini yönünden de

İster çiğ olarak salatanıza ekleyin, ister atıştırmalık olarak tüketin, isterseniz de suyunu sıkıp için. Her halükarda havuç, emzirirken ihtiyaç duyduğunuz enerjiyi ve vitamini sağlamanızda etkili olacak ve sütünüzün de kalitesini artıracaktır.

Humusun anne sütüne etkisi

Nohut, tahin, sarımsak, zeytinyağı ve limon ile hazırlanan humus, emziren bir annenin ihtiyaç duyduğu neredeyse bütün besinleri içeriyor! Protein açısından zengin olan humus, süt üretimine de yardımcı oluyor.

KAYISI,İNCİR VE HURMA

Tazesini ya da kurutulmuşunu tüketebileceğiniz bu meyveler, bilinen en iyi süt artırıcı (galactagogue) besinlerden birkaçıdır. Bol miktarda lif, potasyum ve kalsiyum içerirler, A ve C vitamini bakımından zengindirler. Kayısı ayrıca triptofan denilen ve süt üretimi sağlayan prolaktin hormonunu tetikleyen bir madde de içerirler.





Somonun anne sütüne etkisi

Bol bol omega-3 içeren somon balığı, doğrudan süt üretimi sağlamasa da, annelerin beslenmesini çok iyi destekliyor ve süt üretimini sağlayan hormonları salgılamaya yardımcı oluyor.

Rezenenin anne sütüne etkisi

Fitoöstrojenler içeren rezene, süt üretimini artırmaya yardımcı olan en iyi bitkilerden biri. Taze rezene yapraklarını yemeklerinize, salatanıza katabilir, kurutulmuş rezene tohumlarını da kaynamış suda demleyerek çay şeklinde tüketebilirsiniz. Rezenenin en iyi faydalarından biri de, süte karışarak bebeğe de geçmesi ve annede olduğu kadar, bebekte de sindirim sorunlarına iyi gelmesidir. Rezenenin kardeş bitkisi sayılan dereotu da taze olarak tüketildiğinde süt arttırmaya yardımcı olur.

Susamın anne sütüne etkisi

Kalsiyum yönünden zengin olan susam, süt üretimini artırıyor.