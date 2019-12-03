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Çocuktaki ruhsal problemlerin şifası doğada!

insan yaşamının en büyük ihtiyaçlarının başında gelir. Fakat yaşadığımız metropol hayatın hızlı temposu, ileri teknolojik ürünler ve vaktimizin çoğunu geçirdiğimiz bizi her geçen gün doğadan biraz daha uzaklaştırıyor. Son zamanlardaki araştırmalara göre şehirlerde yaşayan çocuklarda köylerde yaşayan çocuklara oranla; , - hiperaktivite bozukluğu, , ve mental rahatsızlıkların görülme olasılığı daha yüksek olduğu düşünülüyor. Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Giriş Tarihi: 3.12.2019 12:04 Güncelleme Tarihi: 3.12.2019 12:16
Çocuktaki ruhsal problemlerin şifası doğada!

ÇOCUKLARDAKİ RUHSAL PROBLEMLERİN NEDENLERİ NELER?

Şehirde yaşayan çocukların günlük yaşantısında dikkatini dağıtan, odaklanmasında sorun yaşatan ve çocuklarda kaygı oluşturan pek çok neden var.

Sürekli bir yerlere yetişen insanlar ve arabalar, trafikte geçirilen uzun saatler, sürekli çalan kornalar, bitmek bilmeyen inşaat sesleri ya da bir anda karşılaşılan cadde-sokak bakım çalışmaları… Aslında alışık olduğumuz ve yaşamımızın parçası olan bu ses ve görüntüler farkında olmadan çocuklarda pek çok problemi beraberinde getirebiliyor.

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Çocuktaki ruhsal problemlerin şifası doğada!
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