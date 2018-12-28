Çocukluk travmalarımız iş hayatını da etkiliyor

ÇOCUKLUK TRAVMALARI GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRİR

Eğitmen ve Danışman Ebru Demirhan, okul öncesi ve okul hayatı boyunca oluşan travmaların iş hayatımızı etkileyebileceğini anlattı.

"Kariyer çalışmalarımız görünenden çok önce başlıyor aslında… Bir de ailenin yüklediği anlamlar ve beklentileri de hesaba katarsak kariyer çocukluktan gelen bir zemine sahip olabiliyor.

Kariyer denildiğinde, ileriye gitmek, ödüllendirilmek, terfi almak, birçok değerlendirme yöntemlerinden geçmek, otorite ile ilişkinin yönetimi, stres yönetimi, krizlerle başa çıkmak, sorumluluk, kazanmak, yenilik, yönetilmek - yönetmek gibi çok fazla anlam içerdiğini görürüz. Tüm bu kavramların bir ucu da çocukluğumuza kadar dokunabilir. Çocukluk anne rahmine düştüğümüz anda başlar ve 7 yaşa kadar devam eder. Bu süre içinde birçok kavramımızı içinde yaşadığımız ortamdan alır ve oluştururuz. Anne baba, büyük aile ya da yurt, yuva gibi ortamların şekillendirme gücü konusunda birbirinden farkı yoktur. Büyüme ortamı, büyütülme şekli, ailenin kültürü ve yaşam şekli kavramların oluşmasında çok önemlidir. Kavramlarla birlikte çocukluk travmaları da geleceği şekillendiren önemli etkenlerdir.