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Baba adayları da sendromu yaşıyor!

Giriş Tarihi: 26.8.2019 10:37 Güncelleme Tarihi: 26.8.2019 11:43
Baba adayları da gebelik sendromu yaşıyor!

Bazı baba adaylarında, eşlerinin döneminde yaşadığı duygusal ve fiziksel değişimler gözlemlenebiliyor. Bunlar hem gebelik boyunca hem de doğum sırasında ya da iki dönemden birinde, fiziksel belirtiler olarak kendini gösteriyor. "" olarak adlandırılan bu durum, dışarıdan fark edilemeyecek düzeyde ya da gerçek bir ruhsal bozukluk görüntüsü olabiliyor. Uzman Dr. Nehir Kürklü, "Kuvad Sendromu" hakkında bilgi verdi.

EŞLER GEBELİK BELİRTİSİNİ BİRLİKTE YAŞIYOR

Erkekler, eşleri gebe kaldıktan kısa bir süre sonra bu süreçte yaşanan fiziksel belirtileri gösterebilmektedir. Genellikle; mide ve bağırsak sistemi şikayetleri, karın büyümesi, iştahta değişimler, kokuya duyarlılık, sırt ağrıları, bacak krampları, halsizlik, uyku düzeni değişikleri, diş ağrısı, deride isilik, bayılma ve kilo alma gibi problemlerle kendini gösteren bu durum "" olarak adlandırılmaktadır. Fiziksel belirtilerin yanı sıra; anksiyete, depresyon, stres, sinirlilik, ruhsal çalkalanma, vücut bütünlüğü ile ilgili kaygı ve tedirginlik gibi durumlar da ortaya çıkmaktadır.

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Baba adayları da gebelik sendromu yaşıyor!
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