Baba adayları da gebelik sendromu yaşıyor!

EŞLER GEBELİK BELİRTİSİNİ BİRLİKTE YAŞIYOR

Erkekler, eşleri gebe kaldıktan kısa bir süre sonra bu süreçte yaşanan fiziksel belirtileri gösterebilmektedir. Genellikle; mide ve bağırsak sistemi şikayetleri, karın büyümesi, iştahta değişimler, kokuya duyarlılık, sırt ağrıları, bacak krampları, halsizlik, uyku düzeni değişikleri, diş ağrısı, deride isilik, bayılma ve kilo alma gibi problemlerle kendini gösteren bu durum "Kuvad Sendromu" olarak adlandırılmaktadır. Fiziksel belirtilerin yanı sıra; anksiyete, depresyon, stres, sinirlilik, ruhsal çalkalanma, vücut bütünlüğü ile ilgili kaygı ve tedirginlik gibi durumlar da ortaya çıkmaktadır.