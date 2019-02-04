Anne sütü nerede ve nasıl saklanır? Donmuş anne sütü nasıl çözdürülür?

Bebeğinize sağdığınız anne sütünü sağlıklı bir şekilde ulaştırabilmeniz için kullandığınız saklama kabı oldukça önemli. Örneğin; süt saklamak için özel üretilen anne sütü saklama torbaları, cam kavanozlar ya da cam saklama kapları öncelikli tercihleriniz olmalı. İçerisinde toksik madde olmadığına emin olduğunuz plastik kapları da saklama işlemi için kullanabilirsiniz.

Eğer anne sütü saklama poşeti dışında bir ürün kullanıyorsanız, tercih ettiğiniz kabın tüm parçalarını kaynar suda sabun ile yıkamalı, sterilize etmeli ve tüm kapların iyice kurumalarını sağlamalısınız.



Anne sütünü sağmadan önce memenizi silmeniz ve ellerinizi yıkamanız hijyen açısından oldukça önemli. Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra sütünüzü sağıp saklama kabına ya da poşetine koyabilirsiniz. Her bir kaba bebeğinizin bir öğünde tüketebileceği miktarda süt koymalısınız ve ayrıca kapların ağızlarının sıkıca kapandığına emin olmalısınız.

Sağılan anne sütü oda sıcaklığında, buzdolabında ve derin dondurucuda saklanabilir fakat bulundukları ortamlar anne sütünün son kullanma tarihinde belirleyicidir. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Anne Sütü Saklama Talimatı kitapçığına göre anne sütü; oda sıcaklığında(19-26°C) 3 saat, buzdolabında(0-4°C) 3 gün, derin dondurucuda(-18°C) 3 ay boyunca saklanabilmektedir. Ufak bir sticker ile sütü sağdınız tarihi ve saati kapların üzerlerine yapıştırmayı unutmamalısınız.

Oda sıcaklığında bulunan anne sütünü bebeğinize direkt içirebilirsiniz. Derin dondurucuda sakladığınız anne sütünü kaynatmamalı, mikrodalga fırında ısıtmamalı ya da oda sıcaklığına koyup çözülmesini beklememelisiniz. Bu uygulamalar anne sütünün içerisindeki besin değerlerinin yok olmasına ya da zararlı bakterilerin çoğalmasına neden olabilir. Bunun yerine derin dondurucudaki sütü bir gün önceden buzdolabı kısmına koymalısınız. Soğukta çözülen anne sütünü daha sonra buzdolabından alıp sıcak suyun altına tutarak ısınmasını sağlamalısınız. Buzdolabında saklamayı tercih ettiğiniz anne sütünü de aynı yöntemle içime hazır hale getirebilirsiniz. Ayrıca derin dondurucudan çıkarıp çözdürdüğünüz sütü yeniden dondurmamalısınız.