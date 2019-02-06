Bebeklerde süt alerjisi nedir? Süt alerjisi nasıl tedavi edilir?

SÜT ALERJİSİ NEDİR?

İnek sütü içerisindeki proteinlere karşı oluşan reaksiyon sonucu ve kendisini deri döküntüleri, kusma, ishal gibi belirtilerle gösteren alerji türüne, "İnek Sütü Proteini Alerjisi'' adı verilir. İnek sütü alerjisi bebeklerde en çok gözlenen alerji türüdür. Bu hastalık vücudun inek sütünde bulunan proteinlere karşı anormal cevabıdır. Bu sebeple bir yaşına, hatta bazı durumlarda iki yaşına kadar inek sütü ve içeriğinde inek sütü bulunan gıdaların tüketilmesi önerilmemektedir.

SÜT ALERJİSİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ağlama: Bebeklerin ağlama durumu normaldir. Fakat ortada hiçbir neden yokken çığlıklar atması, ani gelen ağlama krizleri alerji sebebiyle olmuş olabilir.

İshal: Bebeklerde oluşan süt alerjisinin en belirgin semptomlarından biridir. Bebeğiniz sık ishal oluyor ve dışkısı kanlanıyor ise yolunda gitmeyen bir durum olduğu söylenebilir.

Kusma: Bebeğiniz beslendikten sonra, ağzından gelen fazla besinin atılması durumu normaldir. Ancak sık ve şiddetli görülmesi süt alerjisinin habercisi olabilir.

Ciltte döküntü: Vücudun çeşitli yerlerinde egzama tarzında kızarıklık, deri döküntüleri hastalıkta sıkça görülebilir.

Solunum problemleri: Geçmeyen hırıltı, burun tıkanıklığı, öksürük ve nefes alma sırasında yaşadığı zorluk alerjinin etkisinden kaynaklanabilir.

Gaz: Bebekler de sıkça gaz şikayeti görülebilmektedir. Fakat sütteki proteine alerjisi olan bebek ciddi bir gaz sancısıyla yüzleşebilir.

SÜT ALERJİSİ TANISI NASIL KOYULUR?

Bebeğe bir süre; inek sütü ve süt ürünleri verilmez. Eğer ki hastalık belirtileri ortadan kalkıyorsa teşhis ve tedavisi yapılabilir. Bunun yanı sıra Spesifik IgE (Rast), Cap ve East gibi kan testleri de uygulanabilir.

BEBEĞİ SÜT ALERJİSİ OLAN EBEVEYNLER NELERE DİKKAT ETMELİ?

• Emzirmeye devam eden annenin aldığı inek sütüne bağlı olarak da bebekte inek sütü alerjisi görülebilir. Bu durumda anne sütü vermeye devam etmelidir.

• Nadir de olsa bazı bebeklerde, "Anafilaksi" adı verilen ani ve daha ciddi belirtiler görülür. İnek sütü alımından hemen sonra, yüz şişmesi, nefes alıp vermede zorlanma, ağız ve dilde şişme belirtileri görüldüğü anda doktora başvurulmalıdır.

• İnek sütü alerjisi çeşitli testlerle doktor tarafından teşhis edildiyse, bebeğinizin diyetinden süt ve süt ürünlerini çıkartmanız, bebeğinize vereceğiniz besinlerin içeriğini incelemeniz önemlidir.

• Bebeğiniz için inek sütü alerjisi tanısı koyulduysa, doktor tavsiyesine uygun olarak altı ile on sekiz ay arasında inek sütü ve yoğurt, tereyağı, krema, peynir gibi süt ürünlerini vermeyi tamamen bırakmanız önerilir. Anne sütü yokluğunda ya da yetersizliğinde doktorunuza danışmalısınız.

• İnek sütü alerjisi olan çocuklar için proteinleri parçalanarak alerjenik özelliklerini yitirmiş özel mamalar kullanımı tercih edilmelidir.





DOKTOR KONTROLÜ ÖNEMLİ!

İnek sütü ve türevi ürünleri kestikten ve mamayı değiştirdikten sonra, iki ve dört hafta arasında değişen zaman içerisinde alerji bulgularının geçmesi beklenir. Bebek, ek gıda dönemine mutlaka kontrol için doktora götürülmelidir. Bu döneme yavaşça ve ilk olarak en az alerjik olduğu bilinen besinlerle başlanmalıdır. Doktorun söyledikleri dikkatle uygulanmalı ve kontrollü şekilde hipoalerjenik mamalara geçilmelidir. Bu dönemde ek gıdalara en az bir yaşına kadar devam edilebilmektedir.