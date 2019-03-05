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Anne sütü dış ortamda ne kadar dayanır?

Giriş Tarihi: 5.3.2019 09:17 Güncelleme Tarihi: 5.3.2019 12:41
Anne sütü dış ortamda ne kadar dayanır?

Annelerin genel problemi bebeklerini dışarıda rahat şekilde emzirememektir. Bu nedenle kendileri anne sütünü sağabilir ve dış ortamda da çocuklarını rahatça doyurabilir. Peki o süt ne kadar dayanabilir? Bebekler ne kadar sürede tüketmeli?

Anne sütü ve tüm gıdalar saklanırken öncelikle eller çok iyi yıkanmalı ve kullanılan malzemeler temiz olmalıdır. Saklamak amaçlı süt sağıldığında eğer derin dondurucuya atılacaksa bekletilmeden konulmalıdır. Derin dondurucunun özelliğine göre maksimum 6 ay kalabilir. Biberona konmuş ve bir miktarı içilmiş sütün artık saklanmaması gerekir ve en geç 2 saate bitirilemiyorsa atılmalıdır. Temiz sağılan süt 2 gün içinde buzdolabında, yani 2-8 derecede bozulmadan saklanabilir. Sağdığınız süt 25 derecenin altındaki oda ısısında 4 saat kalabilir. Daha fazla kalırsa mikroorganizmalar oluşur ve çoğalır.

Bu amaçla soğuk tutan termoslar kullanabilirsiniz. Eğer termosunuz yoksa ve yaz aylarında iseniz biberonu buzdolabında soğutulmuş ıslak havluya sarıp 2 saat içinde bebeğinize içirebilirsiniz. Dışarıya çıkarken de soğuk tutan bir termosa koymalısınız. Ve içirmeden önce ılık bir su içinde çok çalkalamadan benmari usulü ısıtmalısınız. En taze ve içeriği bozulmamış süt, anneden emilen süttür. Anne memesi kadar temiz ve ideal bir depolama şekli yoktur. Bebeğinizi her ortamda emzirmek için şartları düzenlemeli ve sağlıklı beslenmelisiniz.

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Anne sütü dış ortamda ne kadar dayanır?
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