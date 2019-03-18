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Dikkat! Bebeklere arası yedirmeyin çünkü...

Giriş Tarihi: 18.3.2019 12:20 Güncelleme Tarihi: 18.3.2019 15:57
Dikkat! Bebeklere 0-1 yaş arası bal yedirmeyin çünkü...

İlk 6 ay yalnızca anne sütü ile beslediğiniz bebeğinize ek gıdaya geçişte kesinlikle yedirmeyin. Bebeklerin fiziksel gelişiminde anne sütü çok önemli. Özellikle ilk 6 ay aralıksız anne sütü ile beslenen bebekler 6. ayın sonunda ek besinlere ihtiyaç duyar. Fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak için çoğu anne bilmeden ek gıdalarda risk faktörü oluşturabilecek ürünler de kullanabilmektedir. Bu ürünler nelerdir? Ne zaman ve nasıl tüketilmelidir?

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeynep Gül Hallaçoğlu ek gıdalar ile ilgili yanlış bilinenleri anlattı. Ek gıdalara geçişlerin kademeli bir şekilde olması gerektiğini vurgulayan Hallaçoğlu, bala bir yaşından önce başlanmaması gerektiğinin özellikle altını çizdi.

ARILARIN BIRAKTIĞI BAKTERİ BEBEKLERDE ZEHİRLENMEYE YOL AÇABİLİR

Arılar bal yaparken adı kolostridyum botalium denilen bakteriyi üreten kalıntıları bala bırakmaktadır. Bu bakteri bebeklerde botulizm denilen zehirlenmelere yol açabilmektedir. Bu zehirlenme bebeğin sinir sistemini etkilemekte hatta nadir olarak görülse de ölümle sonuçlanabilmektedir. Erişkinlerin sindirim sisteminde zehri önleyen ve bakterilerin çoğalmasını engelleyen faydalı kalıntılar mevcuttur. Bebeklerin sindirim sisteminde bu hücreler gelişmediği için bakterilere karşı bağışıklıkları yoktur.

BOTULİZM BELİRTİLERİ NELERDİR

Bebeğe bal verdikten sonra; düzelmeyen kabızlık, kol-bacak ya da boyun kaslarında gevşeklik, cansız ve zayıf ağlama, emme ve beslenmede azalma, sürekli olarak halsizlik, solunum sıkıntısı- hırıltı gibi belirtilere rastlandığında mutlaka doktorunuza başvurmanız gerekmektedir. Gıda zehirlenmeleri iyi pişmemiş diğer gıdalarda da görülebilmektedir. Bebeklere iyi pişmemiş herhangi bir gıda verilmemelidir.

Bebeklerin bağışıklık sistemleri erişkinlere göre daha az gelişmiş olduğu ve bağırsak olgunlaşmadığı için 6 aya kadar alerjen maddelerin bağırsaklardan emilerek kana karışma olasılığı bulunur. 6 aydan önce verilen bal,çilek,kivi,yumurta beyazı, çikolata, kakao gibi alerjen gıda ve maddeler aşırı duyarlılığı tetikleyip ileri yaşlarda bu besinlere karşı alerji ve astım gibi hastalıklara zemin hazırlayabilir.

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Dikkat! Bebeklere 0-1 yaş arası bal yedirmeyin çünkü...
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