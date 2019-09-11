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Yenidoğan göbek bağı bakımına dair ipuçlar!

Giriş Tarihi: 11.9.2019 10:09 Güncelleme Tarihi: 11.9.2019 11:17
Yenidoğan göbek bağı bakımına dair ipuçlar!

Bebeğini kucağına alan annelerin, doğumdan sonraki süreçte en çok endişe ettikleri konulardan biri de göbek bağı bakımı. Anne karnındaki bebek için hayati bir önemi olan göbek bağı, doğumdan sonra da hassas ve özenli bir temizlik ve bakım gerektiriyor. Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Wassim Bekraki, yenidoğanlarda verdi.

Göbek bağı temiz ve kuru kalmalı

Göbek bağı bakımında en önemli noktanın göbek bağının kuru ve temiz tutulmasıdır. Jölemsi sulu ve yapışkan olan göbek bağı özelliğini yavaşça kaybetmektedir. Rengi sarıdan kahverengiye doğru değişir. 1-3 hafta içinde düşer. İşte bu süre zarfında var olan üç metot arasında yapılan araştırmaların her birinde aynı sonuçlar elde edildiği için %70 alkol ile ya da batikon ile ya da sadece kuru bakım yapılarak göbek bağı bakımı yapılabilmektedir. Bakım yapılırken sadece mandalın üst kısmı değil aynı zamanda altında kalan bölgenin de bakımı yapılması da önemlidir. Onu da mandalı sağa ve sola hareketlendirerek yapmak kolaylık sağlar.

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Yenidoğan göbek bağı bakımına dair ipuçlar!
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