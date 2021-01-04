Bebeklerin doyduğunu nasıl anlarız?

"Sütü olmayan anne yoktur" diye konuşan Dr. Korkmaz, "Neredeyse tüm doğumlar sezaryenle yapılır hale geldi. Sezeryanla doğum yapan annelerin süt üretimi bir kaç gün gecikmeyle olabiliyor. İlk 2 saatlik süre içinde bebeğin sağlıklı olması ve beslenmesi açısından memede süt olsun olmasın bebeğin meme temasının mutlaka doğumdan hemen sonra yapması gerekir, annenin memesinde hiç süt yoksa kaşık veya enjektör yardımıyla mama desteği yapılabilir" ifadelerini kullandı.

Bebeklerin ilk bir haftada mutlaka aile hekimliğine giderek ikinci topuk kanı testini yaptırması gerektiğini belirten Dr. Korkmaz, "Burada D vitamini de verilir, bebeğe her gün 3 damla verilir ve 1 yaşına kadar buna devam edilir. En önemlisi aile bebeğe D vitamini verip vermediğini hatırlamıyorsa o gün tekrar vermemelidir" şeklinde konuştu.

BEBEKLERİN DOYDUĞUNU NASIL ANLARIZ?

Emziren annelerin bebeğin yeterli beslenip, beslenmediği konusunda tereddüt yaşayabildiğini ifade eden Dr. Ülkü Korkmaz, bu konuda yapılabilecekleri şöyle anlattı: "Bebek beslenmesinde en önemli kriter; idrar takibidir, bebek 3-4 saatte bir açık renkli idrar yapıyorsa besin takviyesine gerek yoktur. Anneler doğumdan sonra eve gittiklerinde bebeğin idrar sayısına sıklığına miktarına ve rengine dikkat etmelidirler. Günde 6-8 kere idrar yeterli bir miktardır yani; bezi elinize aldığınızda biraz ağırlığının olması gerekir. Kırmızı, yavruağzı renkli idrar veya çok az idrar bebeğin yeterli beslenmediğini gösterir. İlk birkaç günden sonra artık sadece anne sütüne geçilmesi gerekiyor, bebeği 2-3 saatte bir beslemek uygundur, bebekler uyuyorsa da uyandırılmalıdır. Bebek çok güzel kilo alıyor ve besleniyorsa 3 saate kadar uyumasında sorun yoktur. Bazı bebekler 10'uncu aydan sonra gece 5 saat kadar uyanmıyorsa kilo alımı ve beslenmesi de yerindeyse ona da çok müdahale etmemek gerekiyor.

GÜZEL BİR UYKU İÇİN

"Bazı bebekler bacaklarını kendine çeker renkten renge girer, sıçramak hareketi yaparak kendini uyandırır" diye konuşan Dr. Ülkü Korkmaz, "Bu nedenle yarım kundak yaparak bebeğin rahat uyumasına yardımcı olabiliriz. Bebeği besledikten sonra, yatağına koyarken vücudumuzdan yavaşça uzaklaştırmalı hafif hafif pışpışlayarak onu yatağına yavaşça bırakıp kısa bir süre yanında durmak çocuğun daha iyi uyumasını sağlayabilir. Uyku öncesi 20 dakikalık uzun bir banyo, iyi bir beslenme sonrasında daha iyi uyku sağlanır" şeklinde konuştu.

İNEK SÜTÜ VERİLMELİ Mİ?

İnek sütünün yıllar içerisinde reddedilmeye başlanmasını doğru bulmadığını da sözlerine ekleyen Dr. Ülkü Korkmaz, "Ancak olmaması gereken bebeğin gece boyunca kalkıp lıkır lıkır süt tüketmesidir. İnek sütü çok kıymetli bir şeydir, mutlaka faydalanılmalıdır, 8-9'uncu aydan sonra çocuklara kahvaltıyla beraber yarım çay bardağı kadar verilmesinde hiçbir sakınca yoktur, mamaların içinde de inek sütünün farklı formları vardır. 1 yaşından sonra da çocuklar günde bir bardak süt içebilir" ifadelerini kullandı.