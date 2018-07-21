Çocuğunuzun bu mimikleri tehlike sinyalleri veriyor!

TEKNOLOJİ ÇAĞI DA OLSA HER ŞEYİN BİR SINIRI VAR

Teknoloji hayatımızın bir parçası. Neredeyse çoğumuz telefonlarımızla yapışık ikiz gibiyiz. Kimimiz iş kimimiz iletişim için kullanıyor ve "vazgeçemem" diyor. Peki, ebeveynlerini örnek alan çocuklarımızı bu durum nasıl etkiliyor? "Teknoloji çağında doğdular, tabii ki tablet, telefon kullanacaklar" diyenleri duyar gibiyim. "Teknoloji çağı da olsa her şeyin bir sınırı var" diyenleri de... Hangi tarafta durursanız durun, görevimiz çocuklarımızın ruhsal ve bedensel gelişimini takip etmek ve anormal durumları anında tespit etmek. Bu konuda Pedagog Dr. Âdem Güneş'in paylaşımı tüylerimi diken diken etti.