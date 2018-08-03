Güneş çarpmasına karşı 7 önemli kural!

ÖĞLE GÜNEŞİNDE OYUNA BIRAKMAYIN!

Dış ortam aktiviteler için sabah saatlerini veya akşamüstünü tercih edin. Mecbur kalmadıkça çocuğunuzu güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10.00 – 16.00 saatleri arasında sokağa çıkarmayın