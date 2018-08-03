Güneş çarpmasına karşı 7 önemli kural!

Giriş Tarihi: 3.8.2018 11:20Güncelleme Tarihi: 3.8.2018 11:54
Yaz mevsiminde çocuklar parkta ve bahçede neşeyle koşup oynamak, deniz ile havuzun keyfini çıkarmak için günün büyük bölümünü dışarıda geçirmek istiyorlar. Ancak dikkat! Güneş ışınları çocuğun özellikle kemik gelişiminde önemli rol oynayan D vitamini yapımında kullanılan en değerli kaynak olsa da birçok hastalığa yol açabiliyor. Bunlardan belki de en tehlikelisi, özellikle yenidoğan bebeklerde ve 5 yaş üstü çocuklarda görülen güneş çarpması! Sıcak ortama uzun süre maruz kalmak veya sıcak ortamda aşırı aktivite sonucu gelişen bitkinlik ve koma hali olarak tanımlanan sıcak çarpması geç kalındığında beyin kanaması, böbrek ve kalp yetmezliği gibi kalıcı hasarlar bırakabiliyor, hatta ölüme bile yol açabiliyor.. Peki, çocuklarımızı güneş çarpmasından korumak için alabileceğimiz önlemler neler?Dr. Yasemin Sancak ebeveynlerin almaları gereken önlemleri anlattı, önemli önerilerde bulundu.
ÖĞLE GÜNEŞİNDE OYUNA BIRAKMAYIN!
Dış ortam aktiviteler için sabah saatlerini veya akşamüstünü tercih edin. Mecbur kalmadıkça çocuğunuzu güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10.00 – 16.00 saatleri arasında sokağa çıkarmayın