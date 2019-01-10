Oyuncak alırken bunlara dikkat edin

AMBALAJ DİKKATLE İNCELENMELİ

T.C. Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı bildiriye göre satın alınacak her ürünün ambalajı dikkatle incelenmelidir. Yaşanan kazaların birçoğu yanlış-hatalı kullanımdan kaynaklanmaktadır. Bu tür olayların önüne geçebilmek amacıyla ürün ambalajları üzerinde yer alan uyarılar dikkatle okunmalı, kullanım talimatları doğrultusunda hareket edilmelidir. Kullanıcı kitlesi çocuklar olan ürünler, olası riskler ve oluşturabilecekleri tehlikeler açısından daha dikkatli olunması gereken ürünlerdir.