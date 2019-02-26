Yemek seçen çocuğa yemek yedirmenin püf noktaları!

ALGILARI DEĞİŞTİRİN

Çocuklar bebeklikten başlayan büyüme ile psikolojik değişikliklerde yaşarlar. Bu değişim ile kendi tercih ve eylemlerini kendileri seçip uygulamak isterler. Bu tercihler gıda seçimlerine de yansır. Yemek yerken çocuğunuza "3 kaşık daha al bitiyor" gibi cümleler kurmak çocuk tarafından baskı olarak anlaşılıyor ve anlaşmazlık döngüsünün artmasına sebep oluyor.

Çocuklarınıza izin vermeye çalışın. Dikkatinizi, çocuğunuzun sağlıklı beslenmesini baskı olmadan teşvik etmeye odaklayın. Çocuğunuzun yemek yemesine odaklanmak yerine birlikte geçirdiğiniz zamanın keyfini çıkarın.

ÇOCUĞUNUZA SEÇME HAKKI VERİN

Çocuğunuzun sabah, öğlen ve akşam yiyecekleri yemekleri kendi tercihinize göre belirlemek yerine zaman zaman onların tercihine de bırakın. Böylece kendilerinin bağımsız olduğunu hissedecekler.

Yemek planlama aşamalarında, çocuğunuza hafta boyunca ne yemeyi tercih edeceğini sorun veya çocuğunuzla birlikte mutfak alışverişi yapın ve çocuğunuzdan denemek için bir sebze seçmesini isteyin. Kendi seçtiği için o sebzeyi piştiği zaman da yemek isteyecektir.

TEŞVİK EDİN

Çocuğunuzu beğenmediği bir yiyeceği yemek zorunda bırakmayın. Çocuğunuz brokoliyi sevmeyebilir. Araştırmalara göre, çocuklara sevmediği sebzeleri teşvik etmek için çeşitli yöntemler bulundu. Çocuklar ailelerini model aldığı için ailesinin brokoliyi yediğini 10 ila 15 kere görmesi gerekiyor. Sonuçta siz yemiyorsanız, çocuğunuzun da sebzeleri yemesini bekleyemezsiniz.

Tekrarlanan bu döngü ile çocuk başta brokoliyi reddetmiş olsa bile sonradan tadına bakmasını sağlayacaktır. Baskıcı olmayın ve çocuğunuzun yeni gıdaları tatması için küçük porsiyonlar ikram edin.

ÇOCUKLAR MUTFAKTA YARDIMCINIZ OLSUN

Yemekleri kendi başınıza yapmak zorunda değilsiniz. Çocuğunuz doğrama esnasında yiyecekleri yıkayabilir veya akşam yemeği fırında pişerken masayı hazırlayabilir.

Araştırmalar, yemek hazırlamaya katılan çocukların, gıdaya karşı daha olumlu tutumlara sahip olduklarını ve daha sonra hazırlamaya yardımcı oldukları yiyecekleri yeme olasılıklarının daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Çocuğunuzun yardım etmesine fırsat vererek sağlıklı besinler tüketimini artırmaya ve yaşam boyu alışkanlıkları öğretmeye yardımcı olursunuz.