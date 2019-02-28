Dikkat! Aşırı tüketimi obeziteye neden olabilir

-Çocuğunuza sağlıklı besleme alışkanlıklarını kazandırmak istiyorsanız sağlıklı beslenmesi için ona örnek olup önderlik edin.

-Çocuklarınızı erken yaşta şekerli yiyeceklerle tanıştırmayın.

-Çocuğunuza doğru beslenme öğelerinden oluşan sağlıklı besinleri öğretirseniz, zamanla sağlıklı seçimler yapacaktır.

-Ona şekerin nasıl bağımlılık yarattığını ve onu nasıl etkileyeceğini gösterin. Bir elma gibi sağlıklı şekerin nasıl hissettirdiğini ve bisküvi gibi işlenmiş şekerin nasıl hissettirdiğini fark etmesine yardımcı olun.

-Erken yaşta yiyecek etiketlerini okuma alışkanlığı kazandırın.

-Yemekleri çocuğunuzla birlikte hazırlayın. Böylece kendisinin de katkısının bulunduğu sağlıklı yiyecekleri yemeyi daha çok isteyecektir. Araştırmalar, aileleriyle birlikte yemek yiyen çocukların daha sağlıklı beslenme eğiliminde olduklarını göstermiştir.

-Çocuğunuzu sık sık hareket etmesi ve spor yapması için teşvik edin.