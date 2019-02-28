Haberler > Bebeğim ve Biz Haberleri > Çocuk Haberleri > Dikkat! Aşırı tüketimi obeziteye neden olabilir

Dikkat! Aşırı tüketimi obeziteye neden olabilir

Giriş Tarihi: 28.2.2019 14:17 Güncelleme Tarihi: 28.2.2019 17:14
Dikkat! Aşırı tüketimi obeziteye neden olabilir

Paketli gıdaların birçoğu sağlıksız olduğu gibi, aşırı tüketimi gibi önemli bir soruna neden olabiliyor. Çocukluk çağı obezitesinin görülme oranı tüm dünyada her geçen yıl artıyor ve Türkiye’de neredeyse 10 çocuktan 1’ine obezite teşhisi konuluyor. İşte size birkaç önerimiz;

-Çocuğunuza sağlıklı besleme alışkanlıklarını kazandırmak istiyorsanız sağlıklı beslenmesi için ona örnek olup önderlik edin.

-Çocuklarınızı erken yaşta şekerli yiyeceklerle tanıştırmayın.

-Çocuğunuza doğru beslenme öğelerinden oluşan sağlıklı besinleri öğretirseniz, zamanla sağlıklı seçimler yapacaktır.

-Ona şekerin nasıl bağımlılık yarattığını ve onu nasıl etkileyeceğini gösterin. Bir elma gibi sağlıklı şekerin nasıl hissettirdiğini ve bisküvi gibi işlenmiş şekerin nasıl hissettirdiğini fark etmesine yardımcı olun.

-Erken yaşta yiyecek etiketlerini okuma alışkanlığı kazandırın.

-Yemekleri çocuğunuzla birlikte hazırlayın. Böylece kendisinin de katkısının bulunduğu sağlıklı yiyecekleri yemeyi daha çok isteyecektir. Araştırmalar, aileleriyle birlikte yemek yiyen çocukların daha sağlıklı beslenme eğiliminde olduklarını göstermiştir.

-Çocuğunuzu sık sık hareket etmesi ve spor yapması için teşvik edin.

bebegimvebiz
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dikkat! Aşırı tüketimi obeziteye neden olabilir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN