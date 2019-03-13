İşte çocuğunuza sebzeleri sevdirmenin formülü!

1. SEBZELERİNİZİ PİŞİRME YÖNTEMLERİNİZİ DEĞİŞTİRİN

Haşlanmış sebzeler vitaminlerini ve minerallerini kaybetmelerinin yanı sıra, tat olarak da çocuğunuzun hoşuna gitmeyecek, yalın ve kuru bir şekilde pişmektedirler. Bunun yerine sebzeleri fırında veya buharda pişirin. Özellikle dokusu nedeniyle sebze sevmeyen çocuklar, fırında pişmiş, dışı çıtır, içi yumuşak sebzeleri sevmeye daha yatkın olacaklardır.

2. BAHARATLARDAN KAÇINMAYIN

2 yaşından büyük bebeklerde pek çok baharatı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sebzelere ekleyeceğiniz biraz zerdeçal, kimyon gibi baharatlar, sade sebze tadını sevmeyen çocuğunuza çok daha çekici gelebilir. Böyle baharatların antioksidan özellikleri, hazıma yararları da cabası!

3. SOSLAR VE PÜRELER

Çocuğunuza sebzeleri daha çekici hale getirmek için soslarla sunmayı deneyin. Buharda pişirilmiş brokolilerin üzerine gezdirilmiş bir peynir sosu, onları çocuğunuz için çok daha lezzetli hale getirecektir. Aynı şekilde, çocuğunuza çiğ havuç, salatalık, kereviz sapı gibi sebzeleri de humus eşliğinde sunmayı deneyebilirsiniz. Çocuğunuzun hali hazırda sevdiği patates püresi gibi pürelere, biraz brokoli veya brüksel lahanası katmak, onlara bu gıdaların tadını çok baskı kurmadan sevdirecek, ilerde bu tür gıdaları yemeye hazır hale getirecektir.

4. ALIŞVERİŞE ÇOCUĞUNUZU DA GÖTÜRÜN

Çocuğunuz nerden geldiğini gördüğü, ve seçim sürecinde bulunduğu gıdaları yemeye çok daha istekli olacaktır. Ondan hoşuna giden sebzeleri göstermesini isteyin, ve gösterdiği sebzelerden ona özel mamalar yapın. Bu süreçte bulunan çocuk yapılan mamayı yemeye çok daha istekli olacaktır.Çocuğunuzun her davranışını sizi örnek alarak kurguladığını unutmayın. Kendi beslenme alışkanlıklarınızı değiştirirseniz, çocuğunuzun da sağlıklı yemeye daha yatkın olacağını göreceksiniz. Çocuğunuza hazırladığınız mamalara benzer yemekler yiyin ve böylece çocuğunuza bunun doğru ve dengeli bir beslenme tarzı olduğunu tek bir kelime etmeden göstermiş olun.