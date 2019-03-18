Başa alınan darbe IQ'yu düşürüyor!

ERKEKLER KIZLARA GÖRE DAHA DAYANIKLI

Lise yıllarından erişkinlik dönemine dek yaklaşık 20 bin Amerikalı gencin sağlık verilerinin incelendiği araştırmaları değerlendiren bilim adamları, erkeklerin kavga sırasında başa aldığı her büyük darbenin IQ'nun yaklaşık 1,65 puan düşmesine yol açtığı görüldü. Aynı durumda kızların IQ'sunun ise 3,02 puan gerilediği belirlendi. Kız ve erkekler arasındaki bu farkın, erkeklerin fiziksel travmalara daha iyi direnebilmesinden kaynaklandığı belirtildi.Daha önce yapılan araştırmalar, bir yıl okula gitmemenin IQ'nun 2-4 puan düşmesine yol açabildiğini göstermişti.