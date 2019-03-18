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'yu düşürüyor!

Giriş Tarihi: 18.3.2019 14:14 Güncelleme Tarihi: 18.3.2019 15:58
Başa alınan darbe IQ'yu düşürüyor!

Fiziksel travmalara karşı erkeklerin direnme gücü kızlara göre daha fazla. Yapılan araştırmalara göre ergenlik döneminde başa alınan büyük darbenin, çocuğun 'sunun düşmesine yol açtığı belirlendi. ABD'deki Florida Üniversitesi'nden bilim adamları, ergenliğin bilişsel zekanın gelişiminde çok önemli bir dönem olduğunu, ancak bu dönemde gençler arasındaki kavgalara da sık rastlandığını belirtti. Araştırmacılar, genç erkeklerin başına aldığı iki büyük darbenin, bir yıl okula gitmemekle aynı oranda IQ düşmesine yol açtığını, genç kızlar için ise tek darbenin aynı etkiyi yarattığını vurguladı.

ERKEKLER KIZLARA GÖRE DAHA DAYANIKLI

Lise yıllarından erişkinlik dönemine dek yaklaşık 20 bin Amerikalı gencin sağlık verilerinin incelendiği araştırmaları değerlendiren bilim adamları, erkeklerin kavga sırasında başa aldığı her büyük darbenin IQ'nun yaklaşık 1,65 puan düşmesine yol açtığı görüldü. Aynı durumda kızların IQ'sunun ise 3,02 puan gerilediği belirlendi. Kız ve erkekler arasındaki bu farkın, erkeklerin fiziksel travmalara daha iyi direnebilmesinden kaynaklandığı belirtildi.Daha önce yapılan araştırmalar, bir yıl okula gitmemenin IQ'nun 2-4 puan düşmesine yol açabildiğini göstermişti.

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Başa alınan darbe IQ'yu düşürüyor!
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