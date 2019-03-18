Çocukların beslenmesinde pekmez önemli!

ŞEKER YERİNE PEKMEZ KULLANIN

Öncelikle sakkarozun, glikoza ve fruktoza ayrılabilmesi için, organizmada sukraz enzimi bulunmalıdır. Bebeklik döneminde bunun gerçekleşebilmesi için belli bir süre geçmesi ve bu enzimin bebeğin vücudunda sentezleniyor olması gerekir. Bunun için, anne sütünün olmadığı bu dönemde, karbonhidrat kaynağı ve tatlandırıcı olarak şeker(çay şekeri) yerine pekmez kullanılması çok daha uygundur. Öte yandan, beyin enerji kaynağı olarak sadece glikozu kullandığından, glikoz alınmadığı takdirde beyindeki gelişmede duraklama ve yavaşlama gerçekleşir. Kana geçmesi çok kolay olan şeker, üzümde ve pekmezde bol miktarda, glikoz ve fruktoz olarak basit karbonhidrat formunda bulunur. Bu nedenle sindirim sisteminde parçalanmasına gerek kalmaz ve dolayısıyla doğrudan emilime uğrar.

MİNERALLER AÇISINDAN ÇOK ZENGİN

Pekmez; Demir, Fosfor, Çinko, Magnezyum, Potasyum gibi mineraller açısından da oldukça zengindir. Magnezyum ve Potasyum, sinir sisteminin düzenli çalışması için gereklidir ve bu ihtiyaç kuru üzüm ya da pekmez tüketimiyle karşılanabilir. Çinko ise, cinsiyet gelişimi, büyüme ve gelişme için oldukça önemlidir. Kalsiyum açısından da oldukça zengin olan pekmez, kemiklerin gelişimi, sağlıklı büyüme ve gelişme, kalp sağlığı ve osteoporoz (kemik erimesi) riskini önlemek için de tüketilmelidir.

Demir minerali de, vücutta hemoglobin yapımında kullanılmakta olduğundan, kemik iliğinde çok önemli bir düzenleyici faktördür ve kan hücreleri oluşumu için gereklidir. Tablet halinde olan demir formu, vücutta kullanılan demir formundan farklıdır. Bu sebeple Demir ihtiyacının tablet yerine doğal yollardan, yani pekmez veya kuru üzümle karşılanması çok daha uygun olacaktır. Aynı zamanda, siyah üzüm ve pekmezde bolca bulunan antioksidanlar, bağışıklık sistemini güçlendiren bir etkiye sahiptir. Vücutta kanser, kalp hastalıkları, inme gibi rahatsızlıklara yol açan serbest radikalleri; içeriğindeki maddelerle etkisiz hale getirirler.

SPORCULAR İÇİN DE ÖNEMLİ BİR ENERJİ KAYNAĞI

Pekmez, çocuklar ve sporcular için ihtiyaçları olan enerjiyi hızla sağlayabilen bir kaynaktır. Çocuklara pekmezli tatlılar hazırlanarak, çikolata yerine pekmez tüketme alışkanlığı kazandırılabilir. Yoğurt ya da sütün içerisine pekmez koyarak da, hem süt tüketimi, hem de tatlı ihtiyacı daha doğal yollardan karşılanabilir. Meyve salatalarında da, sos olarak pekmez kullanılabilir. Pekmez tüketimi, çocukluk dönemi anemilerinin (kansızlık) önlenebilmesi için çok önemlidir.

Ayrıca, kış aylarında çocuklara tahin-pekmez karışımı yedirilerek; hem pekmezin, hem de tahinin tüm faydalarından en yüksek seviyede yararlanmaları sağlanabilir.