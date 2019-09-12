Okula başlayan çocuklarda fonolojik ve artikülasyon bozukluklarına dikkat!

Fonolojik bozukluğu olan çocuklarda en sık görülen belirtiler çeşitli konuşma seslerinin yerlerinin değiştirilmesi, düşürülmesi ve bir ses yerine bir başka sesin kullanılmasıdır. Örneğin, çocuk /r/ sesini sözcük başında kullanmayı öğrenememiştir. Gelişimsel ses bilgisi bozuklukları, çocuklarda ilerleyen dönemlerde, okuma ve yazma güçlükleri görülmesinde etken olabilir.

ARTİKÜLASYON BOZUKLUĞU

Artikülasyon, konuşma organlarının koordineli hareketiyle dile ait konuşma seslerini doğru telaffuz etme becerisidir. Nefesin gırtlaktan çıktıktan sonra konuşma organlarıyla (dil, diş, damak, dudak) konuşma dilimizin seslerine dönüşmesidir. Sesletim bozuklukları, konuşma seslerinin çıkartılış yeri, biçimi, hızı, zamanlaması ve basıncının hatalı üretimine dayalı sorunlardır.

Bu gibi durumlarda en yakın dil ve konuşma terapistine gitmenizi tavsiye ederiz