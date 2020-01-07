Çocuklarda alt ıslatmanın tedavisi mümkün!

ÜROTERAPİ YÖNTEMİ NEDİR, NASIL UYGULANIR?

Bu tedavi yöntemi, mesanenin dolum ve boşaltım bozukluklarını düzeltmeyi amaçlayan bir mesane eğitim ve rehabilitasyon programı olarak tanımlanmaktadır. Bu programda öncelikle; çocuğun işeme probleminin kaynağının ne olduğu ve altta yatan bir bozukluk olup olmadığını anlamak için detaylı bir anamnez (hastalık ile ilgili ayrıntılı bilgi edinme) ve muayene ile birkaç basit test yapılır. Çocuğa belli bir süre işeme günlüğü tutturularak, sorununun ciddiyeti anlaşılmaya çalışılır. Daha sonra çocuğa ve aileye düzenli ve doğru işemenin nasıl olması gerektiği, düzgün işeme postürü, idrar tutma manevralarından kaçınma, kabızlığın önlenmesi, sıvı alımının kontrolü ve yaşam tarzının düzenlenmesi teknik olarak anlatılır.

OYUNLAR EŞLİĞİNDE TEDAVİ SAĞLANIYOR

İşeme önerilerinin sonrasında ise bilgisayar destekli birtakım oyunlar eşliğinde pelvik taban kaslarını nasıl kullanması gerektiğini öğreten 6 haftalık pratik uygulamalı bir eğitim programı verilir. Haftada bir kez uygulanan ve her seansı yaklaşık 30 dakika süren "biofeedback" adı verilen bu tedavi yönteminde çeşitli bilgisayar animasyonlarından faydalanılmaktadır. Bu programda çocuğa bilgisayar ekranında gördüğü balığı veya kuşu hareket ettirmesi ve karşısına çıkan tehlikelerden (kurt, yılan vs.) kaçırmaya çalışması istenmektedir. Bunu yapabilmesi için çocuğun idrar tutma kaslarını yeterince kasması veya gevşetmesi gerekmektedir. Bu eğlenceli program ve evde yapması için verilen kısa egzersizlerle, çocuğun idrar tutma kaslarını kendi kendine kontrol etmesini öğretmek amaçlanmaktadır.

BAŞARI ORANI OLDUKÇA YÜKSEK

Avrupa ve Amerika'da yıllardır uygulanan bu tedavi programı, ülkemizde de son yıllarda uygulanmaya ve popülarite kazanmaya başlamıştır. Bu tedavi programının sonuçları ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalarda 6 haftalık tedavi sürecinin sonunda ilaç kullanımına gerek kalmadan elde edilen yüzde 90'ın üzerinde başarı oranı bildirilmektedir.