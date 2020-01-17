"PAHALI HEDİYELER ALMAK ÇOCUĞUN PSİKOLOJİSİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Velilerin önceliğinin karnedeki zayıf notlar olmaması gerektiğini söyleyen psikolog Esra Ezmeci; "karneler iyide olsa kötüde olsa mutlaka birebir bakmak ve insanların yanında rencide edici sözlerle çocuğu itam etmemek gerekiyor.

Karne başarısız bile gelse bu hayat boyu sürecek bir başarısızlık değildir. Çocuklara bunu nasıl düzeltebiliriz gibi ılımlı konuşmalarla yaklaşmak gerekir. Çünkü başarısızlık çocuğun yeteneğini göstermez, hayattaki başarısızlığını ya da başarısını göstermez. O yüzden aileler birlikte bunu düzeltmeye yönelik alanlar yaratmalı." ifadelerinde bulundu.

NOTLAR DÜZELİR ANCAK ÇOCUĞUN PSİKOLOJİSİNDE YARA AÇARSANIZ...

Bu süreçte ceza vererek yol izlemenin çocuğun psikolojisini bozacağına değinen Ezmeci; " Notlar düzelir ancak çocuğun psikolojisinde yara açarsanız bunun düzelmesi çok daha zor. O yüzden kıyaslamadan, düzeltmeye yönelik birlikte hareket etmek önemli.

Aileler çocuğu, tablet gibi elektronik aletlerle oynatmak yerine, bir hobiye yönlendirmeli birlikte aktiviteler yapmaya özen göstermeliler. Bir başarı varsa karşılığında küçük bir ödül vermek etkili ancak çok pahalı hediyeler almak çocuğun psikolojisini olumsuz etkiliyor. "dedi.