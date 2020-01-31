Geniz eti büyürken çocuğunuz büyüyemiyor

GENİZ ETİ NEDİR?

Burun ile boğaz arasına yerleşen ve üzüm salkımı şeklinde olan geniz eti, vücut için önemli bir dokudur. Çünkü burundan giren bakteri ve virüsleri yakalayan geniz eti, vücudun bu mikroorganizmalara karşı savaşmasına katkı sağlayan antikorları üretmekle görevlidir.

Özellikle de çocuklar söz konusu olduğunda geniz eti ile ilgili problemler sorunlara yol açabilir. Sürekli olarak genişleyen veya iltihaplanan geniz etinin cerrahi bir operasyonla alınması doktor tarafından önerilebilir. Üstelik vücutta geniz eti gibi görev yapan başka dokular olduğundan geniz eti alındıktan sonra çocuklar genel olarak daha az hastalanır.

GENİZ ETİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Geniz etinin çeşitli sebeplere bağlı olarak büyümesi ve genişlemesi halinde kişide bazı semptomlar görülür. Bunları aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür;

Sürekli ağızdan nefes almak,

Burundan nefes alırken zorluk çekme,

Nefes alırken ses çıkarma,

Burun tıkalı gibi genizden ses çıkarma ve konuşma,

Uyku apnesi,

Uyku halindeyken horlama,

Tekrarlayan kulak sorunları,

Aynı zamanda çocuklarda sürekli tekrarlayan geniz eti problemleri

Uykusuzluk,

İştahsızlık,

Büyüme geriliği,

Çene ve yüz kemiklerinde gelişim bozukluğu,

İdrar kaçırma,

Sık tekrarlanan orta kulak iltihabı,

Sinüzit,

Öksürük,

Hırıltılı nefes,

Baş ağrısı görülebilir.

GENİZ ETİ SEBEBİYLE BÜYÜME GERİLİĞİ GÖRÜLEBİLİR

Geniz etinin büyümesi ve iltihaplanması demek, sürekli tekrarlayan hastalıklarla mücadele etmek zorunda kalmak demektir. Bu durum çocukların uyku kalitesinin düşmesine ve uyku sırasında salgılanan hormonların daha az salgılanmasına yol açar. İştah kaybıyla birlikte gelişim geriliği gözlemlenebilir. Ağız ile solunum yapan çocuklarda diş gelişimi de olumsuz etkileniyor. Diş yapısı bozuluyor ve diş çürükleri artıyor.