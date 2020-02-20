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çocukların hastalığı; kekemelik!

Uzun bir süre bebeklerinin ağzından dökülecek ilk kelimeleri duymayı bekleyen ebeveynler için kekemelik, hayal kırıklığına uğratıyor ve endişe uyandırıyor. Birçok ebeveyn, çocuklarında gözlemledikleri kekemeliği zeka gelişiminde bir problem olarak algılıyor. Bu noktada çok daha rahat olmaları gerektiğini vurgulayan Nörolog Mehmet Yavuz, kekemelikle ilgili önemli bilgiler veriyor.

Giriş Tarihi: 20.2.2020 12:30 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 14:30 ABONE OL
Zeki çocukların hastalığı; kekemelik!

Bu yaşlardaki çocuklar dil gelişimini hala tamamlıyor olduğundan konuşma esnasında oluşan aksamalardan ötürü ''çocuğum kekeme ''diye anne babaların paniğe kapılmaması gerekir. Ancak çocuğun sözcüğü tekrar etmesi kulağa sanki kekeleme gibi gelir. Anne babalar çocukların gelişimi konusunda kuruntuya kapılarak, olayı büyütürler ve kendi kendilerine tanı koyup çocuklarının kekeme olduğuna karar verirler. Oysa yapılması gereken serinkanlı olmak ve her çocuğun bu gelişim döneminden geçmek durumunda olduğunu bilmektir.

bebegimvebiz
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Zeki çocukların hastalığı; kekemelik!
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