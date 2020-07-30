Çocukların göz sağlığını bozan 5 yaz tehlikesi!

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Özgül Altıntaş yaz mevsiminde çocukların göz sağlığını bozan 5 tehlikeyi anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

GÖZE YABANCI CİSİM KAÇMASI

Dış mekanlarda daha fazla zaman geçirilen yaz aylarında çocukların gözlerine; kum, toz, sinek veya ot gibi yabancı cisimler girebiliyor. Bazen kendi kirpikleri de gözlerine kaçabiliyor. Bu durumlarda gözlerde; kanlanma, sulanma, ışığa hassasiyet ve artan ovuşturma ihtiyacı oluşabiliyor.

NE YAPMALI?

Göze yabancı cisim kaçtığında, yabancı cismi görebiliyorsanız gözyaşı damlası damlatarak ve gözlerini yıkayarak cismin dışarı çıkmasını sağlayabilirsiniz.

Gözdeki cismi göremiyorsanız, yabancı cisim kapakların iç kısmına kaçmış veya göz yüzeyine saplanmış olabilir. Bu durumda zaman kaybetmeden bir göz doktoruna başvurmanız şart. Zira göz kapağı hareket ettikçe yabancı cisim saydam tabakayı (korneayı) çizerek gözün enfeksiyon kapmasına neden olabiliyor ve saydam tabakada lekelenme gibi kalıcı hasara yol açabiliyor.

Göze kaçan cisim değil, bir kimyasal madde ise bol miktarda gözyaşı damlası damlatın, yoksa temiz bir suyla gözü yıkadıktan sonra zaman kaybetmeden göz hekimine başvurun.