Çocuklarda reflüye dikkat!

GÖRH yenidoğan ve süt çocukluğu döneminde sık görülmesine rağmen çocuğun büyümesiyle giderek azalır. Bunun nedeni; alt özofagus sfinkter (AÖS) basıncının artması, özofagusun intraabdominal bölümünün boyunun uzaması ve bebeğin oturmaya başlamasıdır.

GÖRH hastalığının oluşmasını sağlayan ve engelleyen nedenler arasında bir denge vardır. Buna antireflü mekanizma denir. Bu mekanizmayı AÖS, His Açısı, yeterli uzunlukta intraabdominal özofagus, diafragmatik krusların sıkıştırıcı etkisi, mukozal kıvrımlar (özofageal klirens), karın içi basınç oluşturur. GÖRH'ını ortaya çıkartan en önemli faktör AÖS'nin uygun olmayan gevşemesidir.

ÇOCUĞUN YAŞINA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERİR

Yenidoğan ve süt çocukları ile büyük çocukların kliniği farklıdır. YD ve süt çocuklarında kusma, öksürük, wheezing, tekrarlayan aspirasyon pnömonisi görülürken büyük çocuklarda regürjitasyon (ağıza acı su gelmesi), göğüste yanma, ağrı, yutma güçlüğü ve büyüme gelişme geriliği görülür.

Barett özofagusu: distal özofagusu döşeyen skuamoz epitelin kolumnar epitele dönüşmesidir. Çocukların yarısında özofageal striktür ile beraberdir.

Sandifer sendromu: GÖRH olan çocuk başını, boynunu ve bazen de gövdesini anlamsız şekilde oynatır. Beslenirken artış gösteren bu tablo çocuk uyurken kaybolur.

Özofagus atrezili çocukların %30-65'inde GÖRH vardır.

NASIL TEŞHİS EDİLİR?

GÖR ile uyumlu semptom ve bulgulara sahip çocuklarda tedaviye başlamak için başka tanı yöntemine gerek yoktur. Yardımcı tanı yöntemlerine medikal tedaviye yanıt vermeyen ve cerrahi tedavi yapılacak hastalarda anatomik bozukluğu araştırmak için gerek duyulur.

Özofagografi: Temel amacı yapısal anomaliyi araştırmak ve mide boşalma zamanını ölçmektir. Midenin yarısı kontrast madde ile doldurulduktan sonra baş hafif aşağıda pozisyonda çekilir. pH metre ile saptanan GÖR'nin sadece %30-35'inde radyolojik olarak GÖR saptanır.

pH monitorizasyonu: GÖR için altın standarttır. 5 dakikadan uzun süren reflü epizodlarının sıklığı, en uzun epizodun süresi ve pH'ın <4 altında olduğu sürenin 24 saate göre yüzdesi gibi veriler kaydedilir.

Endoskopi: En önemli ve birincil endikasyonu özofajitten şüphelenilmesidir. (+/- biopsi)

Manometrik çalışmalar: GÖR lehine olan en önemli bulgu AÖS basıncının düşük olmasıdır.