Çocuklarda kabızlık nedenleri nelerdir?

UZUN SÜREN KABIZLIK ÇOCUKLARDA RAHATSIZLIK BELİRTİSİ OLABİLİR

Kabızlık çeken bir çocuğun bağırsak hareketleri yavaşlar veya sert, kuru dışkıları vardır. Yaygın nedenler arasında erken tuvalet eğitimi ve diyetteki değişiklikler yer alır. Çocuklarda çoğu kabızlık vakası geçicidir. Çocuğunuzu, lif açısından zengin meyve ve sebze yemek ve daha fazla su içmek gibi basit diyet değişiklikleri yapmaya teşvik etmek, kabızlığı hafifletmek için fayda sağlayabilir. Çocuğunuzun doktoru onaylarsa, ilaç ile tedavi etmek de mümkün olabilir.

NE ZAMAN DOKTORA GİDİLMELİDİR

Çocuklarda kabızlık genellikle ciddi değildir. Bununla birlikte, kronik kabızlık komplikasyonlara yol açabilir veya altta yatan bir duruma işaret edebilir. Kabızlık iki haftadan uzun sürerse veya buna ateş, iştahsızlık, dışkıda kan, karın şişliği, kilo kaybı, bağırsak hareketleri sırasında ağrı gibi sorunlar da eşlik ederse çocuğunuzu doktora götürmelisiniz.

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