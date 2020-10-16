Çocuklarda kabızlık nedenleri nelerdir?

UZUN SÜREN KABIZLIK ÇOCUKLARDA RAHATSIZLIK BELİRTİSİ OLABİLİR
Kabızlık çeken bir çocuğun bağırsak hareketleri yavaşlar veya sert, kuru dışkıları vardır. Yaygın nedenler arasında erken tuvalet eğitimi ve diyetteki değişiklikler yer alır. Çocuklarda çoğu kabızlık vakası geçicidir. Çocuğunuzu, lif açısından zengin meyve ve sebze yemek ve daha fazla su içmek gibi basit diyet değişiklikleri yapmaya teşvik etmek, kabızlığı hafifletmek için fayda sağlayabilir. Çocuğunuzun doktoru onaylarsa, ilaç ile tedavi etmek de mümkün olabilir.
NE ZAMAN DOKTORA GİDİLMELİDİR
Çocuklarda kabızlık genellikle ciddi değildir. Bununla birlikte, kronik kabızlık komplikasyonlara yol açabilir veya altta yatan bir duruma işaret edebilir. Kabızlık iki haftadan uzun sürerse veya buna ateş, iştahsızlık, dışkıda kan, karın şişliği, kilo kaybı, bağırsak hareketleri sırasında ağrı gibi sorunlar da eşlik ederse çocuğunuzu doktora götürmelisiniz.
OLASI KABIZLIK NEDENLERİ
- Kabızlık en çok atık veya dışkı sindirim sisteminde çok yavaş hareket ettiğinde ortaya çıkar ve dışkının sertleşmesine ve kurumasına neden olur. Birçok faktör çocuklarda kabızlığa yol açabilir.
- Çocuğunuz, tuvalete gitmekten korktuğu veya oyuna ara vermek istemediği için bağırsak hareketi yapma dürtüsünü görmezden gelebilir. Bazı çocuklar umumi tuvaletleri kullanmaktan rahatsız oldukları için evden uzaktayken tutma ihtiyacı hissederler.
- Büyük, sert dışkıların neden olduğu ağrılı bağırsak hareketleri de çocuğun tutmasına neden olabilir. Eğer kaka yapmak acıtıyorsa, çocuğunuz tuvalete çıkmaktan kaçınabilir.
- Tuvalet eğitimine çok erken başlarsanız, çocuğunuz isyan edip tuvaletini tutabilir. Tuvalet eğitimi bir irade savaşı haline gelirse, kaka yapma dürtüsünü görmezden gelmek çocuğunuz için istemsiz bir alışkanlık haline gelebilir.
- Çocuğunuzun beslenmesinde yeterince lif açısından zengin meyve ve sebze veya sıvı bulunmaması kabızlığa neden olabilir. Çocukların kabız hale gelmesinin en yaygın zamanlarından biri, tamamen sıvı bir diyetten katı yiyecekler içeren bir diyete geçmeleridir.
- Çocuğunuzun rutinindeki herhangi bir değişiklik - seyahat, sıcak hava veya stres gibi - bağırsak işlevini etkileyebilir. Çocukların okula evin dışında ilk başladıklarında kabızlık yaşamaları da daha olasıdır.
- Bazı antidepresanlar ve diğer çeşitli ilaçlar kabızlığa sebep olabilir.
- İnek sütüne alerji veya çok fazla süt ürünü (peynir ve inek sütü) tüketmek bazen kabızlığa neden olur.
- Kabızlık yaşayan aile üyeleri olan çocukların kabızlık geliştirme olasılığı daha yüksektir. Bu, paylaşılan genetik veya çevresel faktörlerden kaynaklanıyor olabilir.
- Nadiren, çocuklarda kabızlık anatomik bir malformasyonu, metabolik veya sindirim sistemi problemini veya altta yatan başka bir durumu gösterir. Erken teşhis ve doğru tedaviyle ciddi bir sıkıntı yaşanmadan altta yatan hastalık tedavi edilebilir.