Yaz hamileleri nasıl beslenmeli?

KALİTELİ BESLENMEYE ÖZEN GÖSTERİN

Yaz aylarında sıcaklıkların iyice artması, nem ve güneş hamileleri herkesten daha fazla etkiler. Anne adaylarının beslenmesi, bebeğin sağlıklı gelişimi ve annenin daha huzurlu bir hamilelik dönemi geçirmesi için oldukça önemlidir. Hamilelik boyunca kan dolaşımı ve hacmi artar, hormonlar değişir, sindirim sistemi aktivitesi değişir. Kilo artışı ve kan akışındaki hızlanmalarla artan vücut iç sıcaklığına bir de güneş ve nemin eklenmesi, hamileler için pek çok sıkıntıyı da beraberinde getirir. Anne adaylarının beslenmesi, bebeğin bedensel ve zihinsel olarak büyümesigelişmesi, annenin daha kaliteli ve huzurlu bir hamilelik dönemi geçirmesi için oldukça önem taşır. Beslenme şekline karar vermeden önce ise yapılması gereken; hamileliğin kaçıncı haft asının yaza geldiğini saptamaktır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER…

Hamileliğin ilk 3 ayı yaz dönemine denk gelen anne adaylarında, bu dönemde görülen yorgunluk, halsizlik, iştahsızlık, bulantı ve kusma şikayetleri aşırı sıcaklara bağlı olarak daha da ağırlaşır. Bu dönemi; daha çok kuru gıdalar ile tuz alımını artırmadan, az az sık sık beslenerek geçirmek gerekir. Yazın hamileliğin ikinci. trimester'ında, yani ikinci 3 ayında tansiyon, kabızlık, kilo artışı, aşırı terleme, ödem sorunları yaşanabilir. Bu dönemde; sıvı ve posa alımı artırılmalı, protein alımına dikkat edilmeli, iyotlu tuz kullanılmalı ancak tuz alımı sınırlanmalıdır. Hamileliğin son 3 ayı yaz aylarına denk geliyor ise; kilo artışının da artmasıyla beraber el ve ayaklarda şişmeler, nefes darlığı, çarpıntı, uykusuzluk şikayetleri artabilir. 2. trimester'daki önlemlere ek olarak mutlaka su tüketimi artırılmalıdır. Hazımsızlığa neden olacak yiyeceklerden uzak durulmalı, akşam geç saatlerden sonra yemek yenmemelidir.

6 BESLENME ÖNERİSİ

Su tüketimini artırın

Yaz döneminde; hamilelerin artan sıvı ihtiyacının büyük bölümünü sudan karşılaması gerekir. Bulantı ve kusma şikayetleri olmadığı sürece 2 litre su içilmelidir. Su içmek; ödem, kabızlık ve idrar yolu enfeksiyonu riskini azaltır, metabolizmayı düzenler, bebeğin sağlığı için de önemlidir. Terle kaybedilen sıvının yerine konması halsizliği önler. Su içmekte zorlanan anne adayları; suları limon ve nane yaprakları ile lezzetlendirebilirler. Sıvı ihtiyacı; meyveli soda, hazır meyve suyu ve asitli içeceklerden karşılanmamalıdır.

Aşırı şeker, tuz ve yağlı besinlerden uzak durun, kafeine dikkat edin

Bu dönemde şekerli gıda tüketiminizi azaltın. Hatta mümkün olduğunca şekeri hayatınızdan çıkarın. Fazla şeker tüketimi; kan şekerinde ani değişikliklere neden olacaktır. Kızartma, kavurma, aşırı yağlı gıdalar tüketmeyin, az yağlı yemekler tercih edin. İşlenmiş et ürünlerinden uzak durun. Tuz; hamileliğin her döneminde dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Tuz tüketimi 1 tatlı kaşığını geçmemeli ve mutlaka iyotlu tuz kullanılmalıdır. Salamura besinler tercih edilmemelidir. Kafein ise bir diğer önemli ögedir. Yaz aylarında sıcak basmalarının artması, kalp atışlarında değişiklik, mide ekşimesi, bulantı sorunlarının artması kafein alımı ile daha da artabilir. Çay, kahve ve kakao alımı sınırlandırılmalıdır.

D vitamini şart

Bebeğiniz ve sizin için oldukça önemlidir. En iyi kaynağı güneştir. Ancak güneşe çıktığınız saatlere dikkat edin.

Beslenmenizde kaliteli proteinler olsun

Hamilelik döneminde protein alımı hamile olmayan kadınlara göre nerdeyse 2 katıdır. Kaliteli protein kaynaklarından yumurta, et, tavuk, balık süt yoğurt ve peynir grubu mutlaka tüketilmelidir. Bu besinler özellikle C vitamini kaynağı olan sebze ve meyvelerle birlikte tüketilmelidir ki, demir eksikliği oluşmasın.

Besin zehirlenmeleri riskine karşı dikkatli olun

Yiyecekleri satın alırken ve dışarıda yemek yerken riskli gıdalardan uzak durun. Hamilelik döneminde, mide ve bağırsak sistemi, çok hassas olduğu için sıcakta uzun süre dışarıda kalmış yiyecekler ciddi problemlere neden olabilir. Tavuk, patates, sütyoğurt-dondurma, pastörize edilmemiş peynir, konserve gıdalar, iyi pişmemiş her türlü etler, dondurulmuş gıdalar eğer prosedürüne uygun hazırlanmamış ise deniz ürünleri, iyi yıkanmamış sebze meyveler, salata sosları potansiyel risktir. Hijyen kurallarına dikkat edin, şüpheli gördüğünüz bu besinlerden uzak durun.

AZ AZ, SIK SIK BESLENİN

Kan şekeri düzeyini normal sınırlarda tutmak, hazımsızlık ve mide sorunları yaşamamak, sıcak basmalarını ve bulantıyı azaltmak için az az ve sık sık beslenmek gerekir. Yaz aylarında 3 ana öğünün yanı sıra 2-3 ara öğün yapılabilir.

ARA ÖĞÜNLERİNİZ İÇİN SERİNLETEN TARİFLER

Meyveli süt: 1 su bardağı soğuk sütün içine 2 adet kayısı, ¼ adet şeftali ve ¼ adet muzu doğrayarak hepsini blender'dan geçirin. İsterseniz bu karışıma 1 top vanilyalı dondurma veya 2-3 parça buzda ekleyip karıştırabilirsiniz.

Meyveli salata: Karpuz, şeftali, kayısı, kavun ve mürdüm eriklerini küp küp doğrayın. İçine birkaç tane kiraz ve üzüm ekleyerek karıştırın. Bu şekilde veya yoğurt ekleyerek yiyebilirsiniz.

Limonata: 2-3 adet limonu kabuklarını iyice yıkadıktan sonra rendeleyin. Sonra sıkıp suyuna limon kabuğu rendelerini ekleyin. Bu karışıma birkaç taze nane de koyarak soğuk su ile karıştırın. 2-3 yemek kaşığı şeker ekleyin ve bir süre bekletip içebilirsiniz.